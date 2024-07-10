Persaingan Ketat, Marc Marquez Hanya Targetkan Peringkat Tiga Besar di MotoGP 2024

MARC Marquez terang-terangan mengatakan gelar juara dunia tak menjadi targetnya musim ini. The Baby Alien mencoba lebih realistis dengan hanya mengincar posisi tiga besar.

Marquez tak butuh waktu lama untuk tampil moncer bersama Gresini Ducati di musim perdananya. Sampai-sampai, pembalap asal Spanyol itu berhasil promosi ke tim pabrikan Ducati, Ducati Lenovo, pada musim depan.

Terbaru, Marquez berhasil finis posisi dua di seri balapan MotoGP Jerman 2024. The Baby Alien saat ini sedang duduk di posisi tiga dengan koleksi 166 poin, terpaut 46 angka dari Jorge Martin yang ada di urutan dua dan hanya unggul 11 angka atas Enea Bastianini di posisi empat.

Marquez sejauh ini sudah cukup puas dengan pencapaiannya bersama Gresini Ducati. Menurutnya, bertahan di tiga besar pada papan klasemen adalah target realistisnya di MotoGP 2024. Pasalnya, Bastianini juga bukan rider yang bisa dianggap remeh.

“Bisa dibilang bagian pertama musim ini bagus. Tidak super bagus karena kami melakukan beberapa kesalahan,” kata Marquez, dilansir dari Crash.

“Mencoba berada di tiga posisi pertama kejuaraan bisa menjadi target yang bagus. Karena tidak akan mudah untuk mempertahankan Enea yang ada di belakang. Dia adalah pengendara yang cepat,” sambungnya.