Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Persaingan Ketat, Marc Marquez Hanya Targetkan Peringkat Tiga Besar di MotoGP 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |04:10 WIB
Persaingan Ketat, Marc Marquez Hanya Targetkan Peringkat Tiga Besar di MotoGP 2024
Marc Marquez hanya mengincar posisi tiga besar di MotoGP 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

MARC Marquez terang-terangan mengatakan gelar juara dunia tak menjadi targetnya musim ini. The Baby Alien mencoba lebih realistis dengan hanya mengincar posisi tiga besar.

Marquez tak butuh waktu lama untuk tampil moncer bersama Gresini Ducati di musim perdananya. Sampai-sampai, pembalap asal Spanyol itu berhasil promosi ke tim pabrikan Ducati, Ducati Lenovo, pada musim depan.

 

Terbaru, Marquez berhasil finis posisi dua di seri balapan MotoGP Jerman 2024. The Baby Alien saat ini sedang duduk di posisi tiga dengan koleksi 166 poin, terpaut 46 angka dari Jorge Martin yang ada di urutan dua dan hanya unggul 11 angka atas Enea Bastianini di posisi empat.

Marquez sejauh ini sudah cukup puas dengan pencapaiannya bersama Gresini Ducati. Menurutnya, bertahan di tiga besar pada papan klasemen adalah target realistisnya di MotoGP 2024. Pasalnya, Bastianini juga bukan rider yang bisa dianggap remeh.

“Bisa dibilang bagian pertama musim ini bagus. Tidak super bagus karena kami melakukan beberapa kesalahan,” kata Marquez, dilansir dari Crash.

“Mencoba berada di tiga posisi pertama kejuaraan bisa menjadi target yang bagus. Karena tidak akan mudah untuk mempertahankan Enea yang ada di belakang. Dia adalah pengendara yang cepat,” sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/38/3035066/marc-marquez-ikut-komentari-kepergian-pramac-racing-dari-ducati-musim-depan-ZrrriluLRG.jpg
Marc Marquez Ikut Komentari Kepergian Pramac Racing dari Ducati Musim Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/38/3026711/marc-marquez-belum-selevel-francesco-bagnaia-untuk-tangani-motor-ducati-keYEEkmucD.jpg
Marc Marquez Belum Selevel Francesco Bagnaia untuk Tangani Motor Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/38/3023093/marc-marquez-akui-bisa-gabung-pabrikan-ducati-karena-jasa-sang-adik-xvXXH2xoWC.jpg
Marc Marquez Akui Bisa Gabung Pabrikan Ducati karena Jasa Sang Adik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/38/3020122/marc-marquez-yakin-sang-adik-segera-temukan-performa-terbaik-di-motogp-fZT7kK2Qzt.jpg
Marc Marquez Yakin Sang Adik Segera Temukan Performa Terbaik di MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/38/3013592/start-ke-14-marc-marquez-tak-sangka-bisa-podium-di-motogp-catalunya-2024-dztLxm08rr.JPG
Start ke-14, Marc Marquez Tak Sangka Bisa Podium di MotoGP Catalunya 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/38/3007224/selebrasi-bahagia-marc-marquez-melesat-11-posisi-di-sprint-race-motogp-2024-hingga-finis-di-tangga-kedua-A5cvU1uQvg.jpg
Selebrasi Bahagia Marc Marquez, Melesat 11 Posisi di Sprint Race MotoGP 2024 hingga Finis di Tangga Kedua!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement