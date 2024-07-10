Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Tampil Buruk di F1 GP Inggris 2024, Charles Leclerc Ungkap Penyebabnya

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |00:00 WIB
Tampil Buruk di F1 GP Inggris 2024, Charles Leclerc Ungkap Penyebabnya
Pembalap Tim Scuderia Ferrari, Charles Leclerc. (Foto: Reuters)
SILVERSTONE - Pembalap Tim Scuderia Ferrari, Charles Leclerc mengungkapkan penyebab dirinya tampil buruk di Formula One (F1) GP Inggris 2024 hingga akhirnya hanya mampu finis di posisi 14. Menurut Leclerc, alasan utamanya karena ia salah dalam mengambil keputusan pitstop hingga mempengaruhi keseluruhan hasil balapan.

Gara-gara kesalahannya itu, Charles Leclerc kembali gagal mencetak poin di laga lanjutan F1 2024 saat mentas di Sirkuit Silverstone, Silverstone, Inggris pada Minggu 7 Juli 2024 lalu. Pembalap asal Monako itu finis di urutan ke-14, yang membuat gagal meraih poin sama sekali.

Leclerc mengatakan, keputusannya untuk masuk ke pitstop di pertengahan balapan merupakan kesalahan besar. Prediksinya meleset sehingga penggunaan ban tidak maksimal.

"Itu jelas keputusan yang salah, saya akan mempertimbangkannya kembali dengan keputusan itu, dengan pesan yang saya terima dan info yang saya miliki, rasanya itu adalah keputusan yang benar, hujan deras," kata Leclerc dikutip dari Crash, Rabu (10/7/2024).

Charles Leclerc

"Saya diberi tahu bahwa hujan akan turun deras, jadi saya berhenti untuk mengantisipasinya, tetapi hujan turun 8/9 putaran kemudian, jadi itu jelas merupakan akhir balapan kami, sangat membuat frustrasi, akhir pekan yang tidak dapat dilupakan, dan itu mulai terasa berat," tambahnya.

Hasilnya, Leclerc tak mampu bersaing dengan ban intermediate yang digunakannya. Dia gagal mendapatkan poin, lebih buruk dari balapan F1 GP Austria 2024 pada pekan sebelumnya, di mana ia hanya meraih dua poin saja.

Halaman:
1 2
