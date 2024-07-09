Krakatau PSMTI Run 2024 Berjalan Sukses, 2.500 Peserta Ramaikan Acara HUT PSMTI Lampung

PAGUYUBAN Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Lampung sukses menggelar Krakatau PSMTI Run 2024 yang berlangsung di Gedung Graha Wangsa, Bandar Lampung, pada Minggu 7 Juli 2024. Setidaknya 2.500 peserta meramaikan acara yang memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-342 Kota Bandar Lampung sekaligus HUT ke-25 PSMTI.

Dalam acara yang turut bekerja sama dengan Dinas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung itu, turut hadir Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, Ketua Umum PSMTI Wilianto Tanta, Ketua Harian Martinus Johnnie Sugiarto, dan Wakil Ketua Umum (WKU) Dept. Hukum, HAM dan Advokasi Johnny Situwanda.

Tak lupa turut hadir juga WKU Dept. Sosial, Lingkungan Hidup dan Kesehatan Oey Lusiana, Ketua Prov. Lampung Christian Chandra, Ketua Prov. Sumsel Joni Kesuma, Ketua Prov. Sulut Johnny Lieke, Ketua Prov. Banten Edi Lim, Ketua Kota Cilegon H. Ridwan, Ariella Hana Sinjaya, Ketua Umum PERWANTI Idayani Oesman, Ketua IPTI DKI Jakarta Jovin Kurniawan, dan lain sebagainya.

Kegiatan PSMTI Run ini menjadi bagian dari rangkaian Krakatau Festival ke-33 yang digelar Pemerintah Daerah Lampung.

Adapun jumlah peserta yang mendaftar Krakatau PSMTI Run mencapai kurang lebih 2.500 peserta.

Melalui Krakatau PSMTI Run ini, diharapkan akan menjadi agenda rutin tahunan, mengambil rute dengan lintasan 3K, 5K, 10K dan 21K di kawasan Telukbetung.