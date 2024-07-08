Geram Lihat Kelakuan Ryan Garcia karena Hina Islam dan Rasis, Legenda Tinju Oscar De La Hoya Bilang Begini

LEGENDA tinju dunia, Oscar De La Hoya geram melihat kelakuan Ryan Garcia yang baru-baru ini ketahuan menghina agama Islam sampai perkataan rasisme terhadap kulit hitam. Oscar kesal karena dirinya adalah promotor tinju Ryan Garcia.

Ya, Oscar berperan penting atas keberhaslan Ryan Garcia di dunia tinju. Semenjak Ryan Garcia menjadi petinju profesional, promotor yang memperkenalkan petinju berusia 25 tahun itu adalah Golden Boy Promotions, yang mana perusahaan itu merupakan milik Oscar De La Hoya.

Jadi, wajar jika Oscar marah karena salah satu petinju yang ia bantu besarkan justru kini berulah dan melakuka tindakan tidak terpuji. Oscar pun mengutuk keras sikap rasisme dan penghinaan Ryan Garcia terhadap agama Islam.

Meski begitu, Oscar tetap akan memberikan dukungan terhadap Ryan Garcia untuk memperbaiki kesalahan yang sudah ia perbuat tersebut. Hanya saja Oscar meminta Ryan Garcia untuk fokus memperbaiki namanya yang kini sudah sangat tercoreng.

“Tidak ada ruang untuk kebencian atau intoleransi di perusahaan saya. Titik. Saya mengutuk kata-kata Ryan (Garcia) sekuat mungkin,” ujar Oscar, dikutip dari posting-an instagram stories @oscardelahoya, dikutip Senin (8/7/2024).

“Saya melihat dia telah meminta maaf, dan itu adalah sebuah permulaan. Namun ini hanyalah permulaan untuk mendapatkan kembali kepercayaan dan rasa hormat dan tugas ada terus mendukungnya,” tambahnya.