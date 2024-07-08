Advertisement
SPORT LAIN

Kata-Kata Ryan Garcia Petinju Amerika Serikat yang Dipecat WBC Usai Menghina Islam dan Bersikap Rasis

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |11:21 WIB
Kata-Kata Ryan Garcia Petinju Amerika Serikat yang Dipecat WBC Usai Menghina Islam dan Bersikap Rasis
Ryan Garcia buka suara usai dipecat WBC gara-gara menghina Islam dan rasis (Foto: Instagram/@kingryan)
KATA-KATA Ryan Garcia, petinju Amerika Serikat yang dipecat WBC usai menghina Islam dan bersikap rasis, akan dibahas Okezone. Sebab, namanya kini mulai tercemar.

Jagat tinju dunia dikejutkan dengan pemecatan salah satu petinju bertalenta Ryan Garcia. Keputusan ini diambil oleh ketua World Boxing Council (WBC) atas tindakan penghinaan dan rasisme yang dilontarkan oleh petinju berusia 25 tahun itu.

Ryan Garcia

Melalui unggahannya di sosial media, Garcia mengaku sangat membenci orang berkulit hitam dan ia merupakan bagian KKK, yakni organisasi teroris sayap kanan yang anti kulit hitam dan sangat mendukung kulit putih. Bukan hanya itu, mereka juga turut membenci umat Katolik dan Yahudi.

Garcia bahkan ikut menyebarkan Islamofobia termasuk saat memaki youtuber gaming, Sneako, yang baru menjadi mualaf. Oleh karena aksi ini, Ketua WBC, Mauricio Sulaiman, dengan tegas memecatnya sebagai seorang petinju profesional WBC.

“Dengan menjalankan kewenangan saya … dengan ini saya mengeluarkan Ryan Garcia dari segala aktivitas di organisasi kami. Kami menolak segala bentuk diskriminasi,” tulis presiden WBC, Mauricio Sulaiman, di X dikutip dari The Guardian, Senin (8/7/2024).

Usai dipecat WBC, Garcia mengaku tidak bermaksud untuk menghina Islam mau pun melakukan aksi rasisme. Ia mengatakan hanya ingin trolling alias bercanda.

"Saya hanya ingin trolling, saya ingin semua pembunuhan dihentikan. Saya mencintai semua orang, maaf jika saya menyinggung Anda," tulis Garcia di akun X pribadinya.

