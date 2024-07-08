Puncaki Klasemen MotoGP 2024 Usai Menangi Seri Jerman, Francesco Bagnaia Ogah Jemawa

SACHSENRING – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, memilih tetap merendah meski baru saja menang di MotoGP Jerman 2024, pada Minggu 7 Juli 2024. Apalagi kemenangan di Sirkuit Sachsenring, Jerman itu juga membuat Bagnaia berhasil merebut puncak klasemen sementara MotoGP 2024.

Ya, Bagnaia sukses kembali ke puncak klasemen sementara MotoGP 2024 setelah merebut podium tertinggi dari Jorge Martin (Prima Pramac) yang terjatuh saat tersisa dua lap pada balapan seri ke-9 itu. Alhasil, kini dia mengoleksi total 222 poin dan unggul 10 poin dari rivalnya.

"Saya sedang dalam tren positif dalam enam atau tujuh balapan sejauh ini. Saya dan tim merasakan hal yang luar biasa karena mampu melakukan pekerjaan sempurna tiap akhir pekan," kata Bagnaia dilansir dari Crash, Senin (8/7/2024).

"Semua akan terasa seperti kembali ke nol lagi nanti di Silverstone karena saya dan Martin hanya terpaut sepuluh poin dan musim masih sangat panjang," tambahnya.

Pecco -sapaan akrab Bagnaia- merasa bahwa keunggulan sepuluh poin yang dimilikinya saat ini atas Martin masih belum bisa menjadi titik balik perebutan gelar juara musim ini. Menurutnya, musim masih terlalu panjang untuk bisa percaya diri dengan keunggulan itu.