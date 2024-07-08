Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bikin Marc Marquez Jatuh, Ini Penyebab Tikungan 1 dan 11 Sachsenring Jerman Disebut Angker

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |16:59 WIB
Bikin Marc Marquez Jatuh, Ini Penyebab Tikungan 1 dan 11 Sachsenring Jerman Disebut Angker
Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez. (Foto: Reuters)
A
A
A

MOTOGP Jerman 2024 telah usai, namun masih banyak hal menarik yang bisa dibahas, salah satunya terkait mengapa Sirkuit Sachsenring dikenal sebagai salah satu trek yang sulit untuk ditaklukkan? Terutama pada tikungan 1 dan 11 yang dikenal sangat angker sampai membuat Marc Marquez kecelakaan pada MotoGP Jerman 2024 kemarin.

Ya, Marquez sempat mengalami insiden di hari pertama MotoGP Jerman 2024, tepatnya kala sesi latihan berlangsung. Bahkan, Marquez kecelakaan di dua tikungan paling angker di Sirkuit Sachsenring, yakni tikungan 1 dan 11.

Selain Marquez, dua rider Pertamina Enduro VR46, Fabio Di Gianntonio dan Marco Bezzecchi juga kesulitan hingga mengalami terjatuh di Sirkuit Sachsenring. Di Gianntonio di tikungan 1 dan Bezzecchi di tikungan 11.

Bahkan saat balapan utama berlangsung, yakni pada Minggu 7 Juli 2024 kemarin, Jorge Martin (Pramac Ducati) mengalami kecelakaan di Tikungan 1. Gara-gara itu, Martin gagal finis dan kehilangan posisinya di klasemen sementara pembalap MotoGP 2024.

Lantas, apa yang menyebabkan tikungan 1 dan 11 Sirkuit Sachsenring begitu angker? Perlu dipahami, Sirkuit Sachsenring merupakan trek yang pendek, yakni 3,6 kilometer.

Marc Marquez terjatuh di Sirkuit Sachsenring

Sirkuit Sachsenring memiliki total 13 tikungan dan merupakan trek anti-clockwise, yang berarti arah lajutnya tidak sesuai arah jam, yakni mengarah ke kanan. Sehingga tidak heran dari 13 tikungan, 10 diantaranya merupakan tikungan ke kiri dan 3 sisanya tikungan ke kanan.

Sirkuit Sachsenring hanya memiliki lintasan lurus terpanjangnya sejauh 700 meter saja dan lebar trek hanya 12 meter. Semua itu jelas sudah menjadi tantangan yang berat untuk para rider MotoGP.

