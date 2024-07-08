Reaksi Marc Marquez Usai Naik Podium Bareng Alex Marquez di MotoGP Jerman 2024: Keberuntungan Berpihak pada Kami!

REAKSI Marc Marquez usai naik podium barenga Alex Marquez di MotoGP Jerman 2024 menarik diulas. Dia mengatakan bahwa keberuntungan kini berpihak terhadap dirinya dang sang adik, Alex Marquez.

Ya, hasil manis diraih Marquez bersaudara kala mentas di balapan utama MotoGP Jerman 2024. Dalam balapan yang digelar di Sirkuit Sachsenring, Jerman, pada Minggu 7 Juli 2024 malam WIB itu, Marquez finis di posisi kedua, sementara Alex Marquez ada di urutan ketiga.

Fantastisnya bagi Marc Marquez, hasil ini didapat kala dirinya start dari posisi yang tak baik. Dia harus memulai balapan dari urutan ke-13 saja.

Mendapati hasil manis ini, Marquez tentu saja merasa senang bukan main. Dia mengakui kesuksesannya naik podium bersama Alex Marquez tak terlepas dari nasib malang yang menimpa Jorge Martin.

Diketahui, Jorge Martin harus terjatuh jelang akhir balapan MotoGP Jerman 2024. Padahal kala itu, Martin tengah memimpin balapan. Di belakang Martin, ada Francesco Bagnaia, kemudian diikuti Alex Marquez, baru ada Marc Marquez di urutan keempat.