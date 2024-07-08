Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Reaksi Marc Marquez Usai Naik Podium Bareng Alex Marquez di MotoGP Jerman 2024: Keberuntungan Berpihak pada Kami!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |04:24 WIB
Reaksi Marc Marquez Usai Naik Podium Bareng Alex Marquez di MotoGP Jerman 2024: Keberuntungan Berpihak pada Kami!
Alex Rins dan Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Gresini Ducati)
A
A
A

REAKSI Marc Marquez usai naik podium barenga Alex Marquez di MotoGP Jerman 2024 menarik diulas. Dia mengatakan bahwa keberuntungan kini berpihak terhadap dirinya dang sang adik, Alex Marquez.

Ya, hasil manis diraih Marquez bersaudara kala mentas di balapan utama MotoGP Jerman 2024. Dalam balapan yang digelar di Sirkuit Sachsenring, Jerman, pada Minggu 7 Juli 2024 malam WIB itu, Marquez finis di posisi kedua, sementara Alex Marquez ada di urutan ketiga.

Marc Marquez dan Alex Marquez

Fantastisnya bagi Marc Marquez, hasil ini didapat kala dirinya start dari posisi yang tak baik. Dia harus memulai balapan dari urutan ke-13 saja.

Mendapati hasil manis ini, Marquez tentu saja merasa senang bukan main. Dia mengakui kesuksesannya naik podium bersama Alex Marquez tak terlepas dari nasib malang yang menimpa Jorge Martin.

Diketahui, Jorge Martin harus terjatuh jelang akhir balapan MotoGP Jerman 2024. Padahal kala itu, Martin tengah memimpin balapan. Di belakang Martin, ada Francesco Bagnaia, kemudian diikuti Alex Marquez, baru ada Marc Marquez di urutan keempat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement