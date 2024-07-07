Sejumlah Cosplayer Ternama Meriahkan Perayaan Ulang Tahun Ke-7 Free Fire: Dari Kameaam hingga Larissa

JAKARTA - Perayaan ulang tahun ketujuh Free Fire ikut dimeriahkan sejumlah cosplayer ternama. Setidaknya ada tujuh cosplayer terkenal yang ikut semarakan acara yang berlangsung di Gandaria City pada Sabtu (6/7/2024).

Mulai dari Kameaam, Taikitheo, Ichi Chocolate, Fhangga, Clausie, Kitsunee hingga Larissa. Ketujuh cosplayer itu memerankan karakter ikonik pada game Free Fire.

Seperti Kameaam yang berperan sebagai karakter Free Fire bernama Misha. Karakter Misha merupakan seorang mekanik dan pembalap yang handal.

Lalu Taikitheo menjadi Alvaro yang merupakan salah satu karakter Free Fire dengan pembawaan paling unik dan enerjik. Lanjut ke Ichi Chocolate yang menjadi Maxim di Free Fire.

Berikutnya ada Fhangga yang berperan sebagai Andrew. Karakter Andrew digambarkan mengenakan rompi anti peluru yang menambah kesan garang dan serius.

Clausie juga ikut memeriahkan ulang tahun Free Fire dengan berperan sebagai Caroline. Tak ketinggalan ada Kitsunee yang terkenal dengan maskernya setiap kali sedang cosplay.