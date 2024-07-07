Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Keseruan Perayaan Ulang Tahun Ke-7 Free Fire: Dari Fun Match hingga Event Berhadiah Eksklusif

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |23:44 WIB
Keseruan Perayaan Ulang Tahun Ke-7 Free Fire: Dari Fun Match hingga Event Berhadiah Eksklusif
Suasana keseruan ulang tahun ke-7 Free Fire (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Perayaan ulang tahun yang ketujuh untuk game eSports Free Fire berlangsung dengan meriah. Berlangsung di Gandaria City pada 5-7 Juli 2024, perayaan ultah ketujuh Free Fire dimeriahkan dengan sejumlah aktivitas menarik nan seru.

Mulai dari acara fun match antar KOL, event berhadiah eksklusif, hingga kesempatan foto bareng bersama cosplayer ternama. Event yang digelar Garena ini dibuka dengan fun match antara EVOS Iciy melawan AntiBan Ladies.

 

Pada laga tersebut, AntiBan Ladies keluar sebagai juara fun match setelah kalahkan EVOS Iciy. Tak hanya bisa menyaksikan keseruan fun match, pengunjung juga dapat kesempatan mendapatkan hadiah eksklusif dari Free Fire.

Yaitu dengan cara mengikuti seluruh rangkaian acara ulang tahun ketujuh Free Fire. Seperti di booth Shooting Range, pengunjung bisa merasakan sensasi menembak dengan sasaran yang sudah disediakan oleh Garena.

 BACA JUGA:

Setelah merasakan sensasi menembak dengan senjata mainan, pengunjung bisa melanjutkan perjalanan ke Battle Area. Di sana, pengunjung akan mabar game Free Fire secara langsung pada device yang sudah disediakan.

Selanjutnya, pengunjung juga pergi ke area Memory Lane untuk menuliskan pesan kenangan bermain game Free Fire bersama teman mabar di sticky notes. Lalu terakhir, pengunjung dapat kesempatan untuk foto bareng cosplayer ternama.

Halaman:
1 2
