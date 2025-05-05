Ketika Esports Bukan Lagi Sekadar Hobi: MLBB Ubah Wajah Karier Anak Muda

JAKARTA - Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) telah berkembang menjadi salah satu pilar utama dalam industri game dan Esports Indonesia. Tak sekadar menjadi game favorit, MLBB kini menjadi panggung bagi generasi muda untuk menunjukkan potensi mereka.

Menurut data yang ada, jumlah gamer di Indonesia diperkirakan mencapai 192,1 juta pada 2025. Dari angka tersebut, sekira 35 juta merupakan pemain aktif MLBB setiap bulannya. Ini menunjukkan dominasi MLBB dalam kehidupan digital anak muda Indonesia.

1. Cetak Sejarah Global

Timnas Putri MLBB Indonesia

Di ranah kompetitif, MLBB juga mencetak sejarah global. Pada 2023, game itu tercatat sebagai game esports dengan penonton puncak tertinggi kedua di dunia, dengan 5 juta penonton secara bersamaan.

Turnamen-turnamen besar seperti MPL Indonesia dan M6 World Championship menyumbang lebih dari 1 miliar jam tontonan secara global. Hal itu ditunjang prestasi tim Indonesia di berbagai ajang juga membanggakan.

Tim Liquid ID berhasil meraih posisi runner-up di M6 World Championship, sementara RRQ Hoshi meraih hasil serupa di ESL SPS Mobile Masters 2025. Hal ini menandakan para pro player asal Indonesia mampu bersaing di panggung dunia.

2. Mengubah Pandangan

Fenomena tersebut turut mengubah pandangan masyarakat terhadap game. Esports kini mulai dipandang sebagai jalur karier yang sah, bahkan menggantikan cita-cita konvensional seperti menjadi dokter atau insinyur.

“Anak-anak sekarang tidak cuma ingin main game, mereka ingin jadi bintang esports,” ujar pakar budaya digital dari Universitas Indonesia, Dr. Arif Wicaksono.