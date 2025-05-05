Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Ketika Esports Bukan Lagi Sekadar Hobi: MLBB Ubah Wajah Karier Anak Muda

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |21:44 WIB
Ketika Esports Bukan Lagi Sekadar Hobi: MLBB Ubah Wajah Karier Anak Muda
Game Esports seperti MLBB tak lagi sekadar hobi (Foto: MLBB)
A
A
A

JAKARTA - Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) telah berkembang menjadi salah satu pilar utama dalam industri game dan Esports Indonesia. Tak sekadar menjadi game favorit, MLBB kini menjadi panggung bagi generasi muda untuk menunjukkan potensi mereka.

Menurut data yang ada, jumlah gamer di Indonesia diperkirakan mencapai 192,1 juta pada 2025. Dari angka tersebut, sekira 35 juta merupakan pemain aktif MLBB setiap bulannya. Ini menunjukkan dominasi MLBB dalam kehidupan digital anak muda Indonesia.

1. Cetak Sejarah Global

Timnas Putri MLBB Indonesia
Timnas Putri MLBB Indonesia

Di ranah kompetitif, MLBB juga mencetak sejarah global. Pada 2023, game itu tercatat sebagai game esports dengan penonton puncak tertinggi kedua di dunia, dengan 5 juta penonton secara bersamaan.

Turnamen-turnamen besar seperti MPL Indonesia dan M6 World Championship menyumbang lebih dari 1 miliar jam tontonan secara global. Hal itu ditunjang prestasi tim Indonesia di berbagai ajang juga membanggakan.

Tim Liquid ID berhasil meraih posisi runner-up di M6 World Championship, sementara RRQ Hoshi meraih hasil serupa di ESL SPS Mobile Masters 2025. Hal ini menandakan para pro player asal Indonesia mampu bersaing di panggung dunia.

2. Mengubah Pandangan

Fenomena tersebut turut mengubah pandangan masyarakat terhadap game. Esports kini mulai dipandang sebagai jalur karier yang sah, bahkan menggantikan cita-cita konvensional seperti menjadi dokter atau insinyur.

“Anak-anak sekarang tidak cuma ingin main game, mereka ingin jadi bintang esports,” ujar pakar budaya digital dari Universitas Indonesia, Dr. Arif Wicaksono.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174080/empat_seniman_lokal_dilibatkan_untuk_memeriahkan_ffws_global_finals_2025_di_jakarta-z4S0_large.jpeg
Pemerintah Dukung FFWS Global Finals 2025 Jakarta, Libatkan 4 Seniman Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/43/3171758/tim_esport_indonesia_siap_tempur_di_final_ffws_sea_2025_fall_thailand-pO6M_large.jpg
Kemenpora dan PB ESI Lepas 4 Tim Esports Indonesia ke Final FFWS SEA 2025 di Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/43/3147801/onic_berhasil_juara_mpl_id_season_15-5dJe_large.jpeg
ONIC Juara MPL ID Season 15 Usai Hajar RRQ Hoshi 4-3, Landak Kuning Ukir Sejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/43/3145160/pubg_mobile_manjakan_pemainnya_dengan_kolaborasi_unik-prMg_large.jpg
Setelah Attack on Titan, PUBG Mobile Manjakan Pemainnya dengan Kolaborasi Unik Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/43/3138563/honor_of_kings_gelar_turnamen_komunitas_di_lima_kota-Xh7y_large.jpg
Honor of Kings Gelar Turnamen Komunitas di 5 Kota, Catat Lokasi dan Tanggalnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/43/3121943/liga_esports_nasional_mahasiswa_2025_segera_bergulir_dengan_hadiah_total_ratusan_juta_rupiah-wzCI_large.jpeg
Liga Esports Nasional Mahasiswa 2025 Bakal Digelar, Perebutkan Hadiah Ratusan Juta
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement