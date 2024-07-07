Advertisement
SPORT LAIN

Jelang PON XXI Sumatera Utara-Aceh 2024, Atlet Jawa Barat Gelar TC di Korea Selatan

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |10:36 WIB
Jelang PON XXI Sumatera Utara-Aceh 2024, Atlet Jawa Barat Gelar TC di Korea Selatan
Atlet Jawa Barat gelar TC di Korea Selatan sebagai persiapan PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: Agung Bakti/MPI)
BANDUNG - Jawa Barat (Jabar) bertekad meraih gelar juara PON untuk ketiga kalinya secara beruntun di PON XXI Sumatera Utara-Aceh 2024. Demi mewujudkan target tersebut Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin pun mengirim para atlet Jabar pemusatan latihan (TC) di Korea Selatan.

Pelepasan bertajuk ‘Pelepasan Pemusatan Latihan di Korea Selatan untuk Jabar Hattrick di PON XXI Sumatera Utara-Aceh 2024’ tersebut berlangsung di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (5/7/2024).

Dalam kesempatan itu, Bey berharap atlet Jabar yang berlatih di Korea Selatan dapat mengasah kapasitas dan kapabilitas. Dengan begitu, target Jabar Hattrick pada PON XXI Sumatera Utara-Aceh bisa terwujud.

"Hari ini melepas cabang olahraga judo, taekwondo, gulat, anggar, panjat tebing dan Plpanahan. (Sementara atlet) Tinju sudah ada yang berangkat duluan. Jadi ini upaya ikhtiar kita Pemdaprov Jabar agar kita bisa mengejar target Jabar Hattrick menjadi juara PON," ujar Bey, dikutip Minggu (7/7/2024).

Jabar sendiri telah menjuarai ajang PON dua kali berturut-turut pada 2016 dan 2021 sehingga untuk mencetak hattrick sebagai juara umum dalam kesempatan PON 2024 menjadi harapan warga Jabar.

Pelepasan atlet Jabar untuk TC di Korea Selatan jelang PON XXI

Pemusatan latihan di Korea Selatan sendiri akan berlangsung selama 45 hari. Selain bertujuan untuk mencapai target Jabar Hattrick PON, Bey menilai pemusatan latihan di Korea Selatan dapat menjadi momentum untuk meraih prestasi yang lebih tinggi di tingkat Asia Tenggara bahkan Asia.

"Kami ingin PON. Tapi lebih dari itu, tingkatannya lebih tinggi lagi ke kejuaraan Asia Tenggara dan Asia. Jadi kita jangan hanya mengejar target nasional, tapi lebih ke atas lagi," tuturnya.

