HOME SPORTS MOTOGP

Link Live Streaming Race MotoGP Jerman 2024: Potensi Kebangkitan Marc Marquez, Klik di Sini!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |16:31 WIB
Link Live Streaming Race MotoGP Jerman 2024: Potensi Kebangkitan Marc Marquez, Klik di Sini!
Marc Marquez berpotensi bangkit di MotoGP Jerman 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

LINK live streaming race MotoGP Jerman 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Para pembalap di kelas utamakan bersaing di Sirkuit Sachsenring malam nanti pukul 19.00 WIB.

Marc Marquez (Gresini Racing) disebut berpotensi bangkit di MotoGP Jerman 2024. Sayangnya, The Baby Alien memulai balapan dari posisi kurang menguntungkan.

Hasil kurang baik di sesi kualifikasi membuat Marc Marquez harus start dari urutan ke-13. Meski demikian, mantan rider Repsol Honda itu diprediksi bakal mampu bersaing di kelompok depan.

Bukan tanpa alasan, Sachsenring merupakan salah satu sirkuit favorit Marc Marquez. Rider asal Spanyol itu memiliki catatan luar biasa di sana.

Marc Marquez mengoleksi 11 podium juara di Sirkuit Sachsenring. Hebatnya, delapan podium dia raih di kelas utama MotoGP.

Telusuri berita Sport lainnya
