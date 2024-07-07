Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gagal Menangi Sprint Race MotoGP Jerman 2024, Francesco Bagnaia Akui Jorge Martin Lebih Cerdas!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |11:29 WIB
Gagal Menangi Sprint Race MotoGP Jerman 2024, Francesco Bagnaia Akui Jorge Martin Lebih Cerdas!
Duel Francesco Bagnaia vs Jorge Martin. (Foto: Reuters)
A
A
A

SAXONY – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia mengakui kalah cerdas dengan Jorge Martin di sprint race MotoGP Jerman 2024. Pasalnya karena kalah pintar itu, Bagnaia hanya bisa finis ketiga usai melalui 15 lap, sedangkan rider Pramac Ducati tersebut keluar sebagai pemenangnya

Mentas di Sirkuit Sachsenring, Sabtu (6/7/2024) malam WIB, Pecco -sapaan Bagnaia- memulai sprint dengan sangat apik walau start dari posisi keempat. Dia mampu merebut posisi terdepan di Tikungan 1 dengan menyalip Martin dan Miguel Oliveira.

Sayangnya, pembalap asal Italia itu hanya mampu bertahan beberapa lap saja. Selepas itu Martinator -julukan Martin- kembali ke tempat terdepan dan bahkan Oliveira juga turut melangkahinya di tikungan terakhir saat memasuki lap keempat.

Meski sudah berusaha keras untuk mengejar, Pecco pada akhirnya hanya mampu finis di posisi ketiga di belakang Martin dan Oliveira. Dia berjarak 1,311 detik dari sang jagoan Pramac Ducati, yang sukses menyabet podium pertama di sprint MotoGP Jerman 2024.

Pecco pun menilai dirinya kalah saing dari Martin karena rivalnya itu lebih pintar darinya. Strateginya terlalu defensif sedangkan sang runner up MotoGP 2023 membalap dengan sangat agresif.

Jorge Martin

“Jorge lebih pintar dari saya hari ini!” kata Bagnaia dilansir dari Speedweek, Minggu (7/7/2024).

“Saya mencoba mengatur cengkeraman ban belakang. Saya merasa ini mungkin pendekatan yang bagus, tapi mungkin itu terlalu berlebihan. Jorge memahami hal itu dan memanfaatkannya segera setelah dia cukup dekat dengan saya dengan lebih memanfaatkan ban belakangnya,” tambahnya.

Halaman:
1 2
