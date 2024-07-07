Penyebab Marc Marquez Cuma Finis Ke-6 di Sprint Race MotoGP Jerman 2024

PENYEBAB Marc Marquez cuma finis ke-6 di sprint race MotoGP Jerman 2024 terungkap. Pembalap Gresini Ducati itu mengaku kesulitan dalam menyalip sepanjang balapan 15 lap tersebut.

Membalap di Sirkuit Sachsenring, Sabtu 6 Juli 2024 malam WIB, The Baby Alien -julukan Marquez- hanya start dari posisi 13. Padahal, ini jadi trek favoritnya dalam masa-masa kejayaannya bersama Honda.

Marquez memang tak tampil prima dalam sesi sprint race. Sebab, dia tersendat dalam kualifikasi usai dihalangi oleh Stefan Bradl dan juga kecelakaan highside yang cukup keras.

Selepas start, Marquez langsung naik ke urutan sembilan. Lalu, dia perlahan-lahan merangkak ke posisi tujuh. Namun setelah itu dia tertahan cukup lama di belakang Franco Morbidelli dan Maverick Vinales karena terpaut cukup jauh.

Namun, pada akhirnya, juara MotoGP enam kali itu bisa mengejar Vinales di lap terakhir. Bahkan, dia menyalip rider Aprilia Racing itu di tikungan terakhir dan kemudian finis di depannya dengan selisih 0,002 detik saja.

Kendati mampu finis cukup jauh dari posisi startnya, Marquez mengaku membalap dengan susah payah. Pembalap berusia 30 tahun itu kesulitan untuk menyalip para pesaingnya dalam sprint kali ini untuk bisa masuk ke barisan terdepan.

“Start dari posisi ke-13, tidak peduli seberapa hebatnya Sachsenring dan tidak peduli seberapa baik saya melakukannya di masa lalu, sangat sulit untuk menyalip, di sana hanya dua poin penting,” kata Marquez, dilansir dari Motosan, Minggu (7/7/2024).