Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Jerman 2024: Menunggu Kebangkitan Marc Marquez, Klik di Sini!

LINK live steraming Sprint Race MotoGP Jerman 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Balapan Sprint Race MotoGP Jerman 2024 akan berlangsung di Sirkuit Sachsenring malam ini pukul 20.00 WIB.

Para pembalap baru saja menyelesaikan sesi kualifikasi. Pramac Racing, Jorge Martin, berhasil meraih pole position usai mencatatkan waktu tercepat 1 menit 19,423 detik.

Sementara itu, Marc Marquez harus puas berada di urutan ke-13. Hasil tersebut jelas kurang menguntungkan bagi The Baby Alien -julukan Marc Marquez.

Terlebih, rider asal Spanyol itu menargetkan kemenangan pertamanya bersama Ducati. Meski demikian, segala hal masih mungkin terjadi mengingat catatan positif Marc Marquez di Sirkuit Sachsenring.

Ya, Marc Marquez punya catatan luar biasa di sana. Dia mengoleksi 11 podium juara dimana delapan diantaranya diraih di kelas utama MotoGP.