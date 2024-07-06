Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Jerman 2024: Menunggu Kebangkitan Marc Marquez, Klik di Sini!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |17:18 WIB
Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Jerman 2024: Menunggu Kebangkitan Marc Marquez, Klik di Sini!
Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez (Foto: MotoGP)
A
A
A

LINK live steraming Sprint Race MotoGP Jerman 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Balapan Sprint Race MotoGP Jerman 2024 akan berlangsung di Sirkuit Sachsenring malam ini pukul 20.00 WIB.

Para pembalap baru saja menyelesaikan sesi kualifikasi. Pramac Racing, Jorge Martin, berhasil meraih pole position usai mencatatkan waktu tercepat 1 menit 19,423 detik.

Sementara itu, Marc Marquez harus puas berada di urutan ke-13. Hasil tersebut jelas kurang menguntungkan bagi The Baby Alien -julukan Marc Marquez.

Terlebih, rider asal Spanyol itu menargetkan kemenangan pertamanya bersama Ducati. Meski demikian, segala hal masih mungkin terjadi mengingat catatan positif Marc Marquez di Sirkuit Sachsenring.

Ya, Marc Marquez punya catatan luar biasa di sana. Dia mengoleksi 11 podium juara dimana delapan diantaranya diraih di kelas utama MotoGP.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement