Hasil Kualifikasi MotoGP Jerman 2024: Jorge Martin Sabet Pole Position

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL – Sesi kualifikasi MotoGP Jerman 2024 baru saja selesai berlangsung Sirkuit Sachsenring pada Sabtu (6/7/2024) sore WIB. Rider Pramac Racing, Jorge Martin, menjadi yang tercepat pada kualifikasi kali ini.

The Martinator -julukan Jorge Martin mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 19,423 detik. Hasil tersebut membuat Jorge Martin meraih pole position untuk start terdepan pada balapan utama.

Sebanyak 12 pembalap memulai sesi kualifikasi 1 (Q1) yang berlangsung selama 15 menit. Rider Red Bull KTM, Jack Miller memulainya sangat baik dengan mencatatkan waktu tercepatnya 1 menit 20,566 detik.

Tapi, catatan waktu itu tak bertahan lama karena berhasil diruntuhkan oleh Raul Fernandez dengan catatan 1 menit 20,102 detik. Sementara, Marc Marquez berada di posisi dua dan Augusto Fernandez di posisi tiga.

Fabio Quartararo yang tadinya di posisi lima berhasil naik ke posisi tiga. Sementara Raul Fernandez berhasil mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 19,678 detik. Untuk Marquez, dia harus turun ke posisi tiga kaena Marco Bezzecchi melesat ke posisi dua.

Di akhir-akhir sesi Q1, Marquez terus memacu kuda besinya untuk bisa finis dua teratas. Tapi pada akhirnya,Raul Fernandez menjadi yang tercepat di sesi Q1 dengan diikuti Bezzecchi. Kedua rider ini berhak melaju ke Q2 untuk memperebutkan pole position.