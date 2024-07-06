Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Jerman 2024: Miguel Oliveira Tercepat, Marc Marquez Kelima

SESI latihan bebas 2 (FP2) MotoGP Jerman 2024 telah selesai digelar di Sirkuit Sachsenring pada Sabtu (6/7/2024) sore WIB. Rider Trackhouse Aprilia, Miguel Oliveira, jadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 20,353 detik.

Baru melahap satu putaran, Marc Marquez harus kembali ke paddock. Entah apa yang terjadi, tapi dia terlihat terus memegangi jarinya yang kita tahu jari dia patah usai terjatuh di sesi latihan kemarin. Tapi tak lama, dia kembali lagi ke lintasan.

Aprilia cukup mendominasi di awal sesi. Maverick Vinales sukses mematok waktu tercepat dengan catatan 1 menit 20,758 detik. Dia dibuntuti oleh Miguel Oliveira dan Raul Fernandez.

Catatan waktu Vinales berhasil dipatahkan Jorge Martin dengan catatan waktu tercepat 1 menit 20,720 detik. Vinales turun ke posisi dua dan Oliveira ke posisi tiga. Sementara, Marquez berada di posisi empat dan Raul Fernandez berada di urutan lima.

Memasuki 10 menit akhir, Oliveira secara mengejutkan berhasil mematahkan waktu yang dimiliki Jorge Martin. Rider Trackhouse Aprilia itu kini memimpin dengan catatan waktu 1 menit 20,353 detik. Adapun posisi dua dihuni Martin dan Vinales di posisi tiga.