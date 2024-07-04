Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

2 Tim MotoGP yang Menolak Mentah-Mentah Toprak Razgatlioglu, Nomor 1 Tim Milik Valentino Rossi!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |15:03 WIB
2 Tim MotoGP yang Menolak Mentah-Mentah Toprak Razgatlioglu, Nomor 1 Tim Milik Valentino Rossi!
Toprak Razgatlioglu dan Valentino Rossi. (Foto: Pata Yamaha)
A
A
A

2 tim MotoGP yang tolak mentah-mentah Toprak Razgatlioglu menarik diulas. Salah satunya adalah tim balap milik Valentino Rossi.

Sosok Toprak Razgatlioglu ramai diisukan bakal mentas di MotoGP dalam beberapa musim terakhir. Hal ini tak terlepas dari aksi apiknya selama berkarier di ajang World Superbike.

Diketahui, Toprak Razgatlioglu sukses merebut gelar juara WSBK pada 2021. Kemudian, pada 2022 dan 2024, pembalap asal Turki itu keluar sebagai runner-up.

Meski rumor dirinya punya kans mentas di MotoGP ramai berembus, nyatanya Toprak Razgatlioglu tak kunjung hijrah ke ajang balap motor bergengsi itu. Bahkan, Toprak Razgatlioglu dikabarkan ditolak mentah-mentah sejumlah tim MotoGP. Siapa saja?

Berikut 2 tim MotoGP yang tolak mentah-mentah Toprak Razgatlioglu:

2. Pramac Racing

Pramac Racing

Salah satu tim MotoGP yang tolak mentah-mentah Toprak Razgatlioglu adalah Pramac Racing. Diketahui, mereka sudah dipastikan kehilangan pembalap andalannya, Jorge Martin, pada MotoGP 2025 karena hengkan ke Aprilia.

Kemudian, satu pembalap lainnya, yakni Franco Morbidelli, nasibnya juga masih belum jelas. Sebab, dia tampil buruk musim ini sehingga bisa saja tak diperpanjang kontraknya.

Meski masih mencari pembalap baru, Pramac tampak ogah mempertimbangkan sosok Toprak Razgatlioglu. Bos dari Pramac Racing, Paolo Campinoti, memastikan Toprak Razgatlioglu tak ada dalam rencana timnya pada musim depan.

"Itu cuma gosip. Ia (Toprak Razgatlioglu) tidak akan datang 100 persen," ujar Campinoti, dilansir dari Corsedimoto, Kamis (4/7/2024).

Halaman:
1 2
