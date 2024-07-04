Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ambisi Jorge Martin Kalahkan Francesco Bagnaia di MotoGP Jerman 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |09:49 WIB
Ambisi Jorge Martin Kalahkan Francesco Bagnaia di MotoGP Jerman 2024
Francesco Bagnaia dan Jorge Martin (Foto: MotoGP)
A
A
A

JORGE Martin menyoroti tren positif yang dimiliki Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dalam tiga seri balapan terakhir. Martin pun berambisi mengalahkan Pecco -sapaan akrab Bagnaia- MotoGP Jerman 2024.

Seperti diketahui, Francesco Bagnaia berhasil memenangkan tiga balapan beruntun di MotoGP 2024. Pembalap asal Italia itu berhasil mengunci kemenangan di Catalunya, Italia, dan Belanda dalam tiga balapan terakhir.

Hasil positif itu membuat Bagnaia semakin dekat dengan Martin di klasemen sementara MotoGP 2024. Kini, Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- hanya berselisih 10 poin dari sang pemuncak klasemen.

Martin berharap Bagnaia blunder dan tren positifnya terhenti di MotoGP Jerman 2024. Balapan mendatang akan berlangsung di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernsthall, Jerman pada Minggu (7/7/2024).

“Mari berharap ada sesuatu yang istimewa di treknya, semacam lubang yang tidak dapat ditemukan Pecco dan berpindah ke tempat lain. Karena jika demikian, akan sulit untuk menghentikannya,” kata Martin dikutip dari situs Motosan.

Walau demikian, Martinator -julukan Jorge Martin- optimistis menjelang MotoGP Jerman 2024. Pembalap asal Spanyol itu akan memanfaatkan keunggulannya di Sirkuit Sachsenring seperti yang dilakukannya musim lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/38/3176186//alex_marquez_dan_marc_marquez-384p_large.jpg
Kesal Marc Marquez Terlalu Jago di MotoGP 2025, Alex Marquez: Musim Sempurna pun Tak Cukup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/38/3176113//francesco_bagnaia_mengaku_sempat_khawatir_saat_berhubungan_dengan_marc_marquez_sebagai_rekan_setim_di_ducati_lenovo_pada_motogp_2025-3XvJ_large.jpg
Penyebab Francesco Bagnaia Khawatir Berhubungan dengan Marc Marquez di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/38/3176150//marc_marquez-WFad_large.jpg
Alex Marquez Gambarkan Ganasnya Marc Marquez: Sekalipun Jalani Musim Sempurna, Takkan Mungkin Kalahkannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/38/3176134//alex_marquez_dan_marc_marquez-z8bf_large.jpg
Alex Marquez: Sebuah Kehormatan Bisa Lawan Marc Marquez di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/38/3176094//francesco_bagnaia_senang_jadi_rekan_setim_marc_marquez-rz1Z_large.jpg
Bukti Francesco Bagnaia Senang Jadi Rekan Setim Marc Marquez: Karaoke dan Minum Sake Bareng!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/38/3176032//marc_marquez-QAEu_large.jpg
Kisah Marc Marquez yang Pilih Pulang ke Madrid Usai Alami Insiden Horor di MotoGP Mandalika 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement