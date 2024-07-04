Ambisi Jorge Martin Kalahkan Francesco Bagnaia di MotoGP Jerman 2024

JORGE Martin menyoroti tren positif yang dimiliki Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dalam tiga seri balapan terakhir. Martin pun berambisi mengalahkan Pecco -sapaan akrab Bagnaia- MotoGP Jerman 2024.

Seperti diketahui, Francesco Bagnaia berhasil memenangkan tiga balapan beruntun di MotoGP 2024. Pembalap asal Italia itu berhasil mengunci kemenangan di Catalunya, Italia, dan Belanda dalam tiga balapan terakhir.

Hasil positif itu membuat Bagnaia semakin dekat dengan Martin di klasemen sementara MotoGP 2024. Kini, Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- hanya berselisih 10 poin dari sang pemuncak klasemen.

Martin berharap Bagnaia blunder dan tren positifnya terhenti di MotoGP Jerman 2024. Balapan mendatang akan berlangsung di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernsthall, Jerman pada Minggu (7/7/2024).

“Mari berharap ada sesuatu yang istimewa di treknya, semacam lubang yang tidak dapat ditemukan Pecco dan berpindah ke tempat lain. Karena jika demikian, akan sulit untuk menghentikannya,” kata Martin dikutip dari situs Motosan.

Walau demikian, Martinator -julukan Jorge Martin- optimistis menjelang MotoGP Jerman 2024. Pembalap asal Spanyol itu akan memanfaatkan keunggulannya di Sirkuit Sachsenring seperti yang dilakukannya musim lalu.