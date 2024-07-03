Hasil Wimbledon 2024: Tumbangkan Vit Kopriva, Novak Djokovic Lanjut ke Babak Kedua

LONDON – Petenis asal Serbia, Novak Djokovic memastikan diri lolos ke babak kedua Wimbledon 2024. Kepastian itu diraih Djokovic usai dirinya menang tiga set langsung atas Vit Kopriva (Republik Ceko) dengan skor 6-1, 6-2, dan 6-2, pada Selasa 2 Juli 2024.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di Centre Court, Djokovic memulainya dengan sangat baik. Variasi pukulan yang dilancarkan petenis ranking dua dunia ini kerap membuat repot Kopriva.

Poin demi poin pun berhasil dengan mudah Djokovic curi. Pada akhirnya, petenis veteran itu berhasil menutup set pertama dengan kemenangan telak 6-1 atas Kopriva.

Di set kedua, Djokovic masih memegang kendali permainan. Dia berhasil ungguli Kopriva dengan skor 3-1. Petenis berusia 37 tahun itu terus memperlebar jarak menjadi unggul 4-2.

Kopriva terlihat masih kesulitan untuk meredam variasi serangan yang dilancarkan Djokovic. Alhasil, Djokovic kembali berhasil mengunci kemenangan di set kedua dengan skor 6-2.