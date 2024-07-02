Mengapa Taekwondo Dilarang di UFC? Ternyata Ini Alasannya

MENGAPA taekwondo dilarang di UFC? Padahal UFC dikenal sebagai salah satu ajang seni bela diri campuran yang memiliki banyak gaya bertarung dari berbagai belahan dunia.

Ultimate Fighting Championship (UFC) merupakan ajang beladiri campuran paling terkemuka di dunia. Kompetisi yang dibuat oleh Dana White ini terbukti telah menarik minat banyak petarung di seluruh dunia untuk saling beradu teknik dan kekuatan di oktagon.

Sebagai salah satu ajang Mix Martial Arts (MMA) alias beladiri campuran, semua jenis beladiri diizinkan untuk digunakan di dalam arena pertarungan. Mulai dari gulat, karate, muay thai dan lain sebagainya bebas digunakan.

Namun meski begitu, ada beberapa cabang seni beladiri yang dilarang di UFC. Salah satunya adalah taekwondo.

Ya, taekwondo merupakan seni beladiri asli dari Korea Selatan. Secara teori, seni beladiri sangat mengandalkan tendangan kaki dengan kekuatan yang super keras dan brutal dengan tujuan untuk melumpuhkan lawannya.

Lantas mengapa taekwondo dilarang di UFC?

Sejatinya taekwondo tidak dilarang secara khusus oleh UFC. Akan tetapi, beberapa gerakan dan teknik pada beladiri ini yang tidak diperkenankan untuk digunakan saat bertarung di dalam oktagon.