Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Badminton Asia Junior Championships 2024: Indonesia Dihentikan Korea Selatan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |19:21 WIB
Hasil Semifinal Badminton Asia Junior Championships 2024: Indonesia Dihentikan Korea Selatan
Tungga putri Indonesia, Ni Kadek Dhinda. (Foto: PBSI)
A
A
A

YOGYAKARTA – Langkah tim beregu campuran Indonesia dipastikan terhenti di babak semifinal Badminton Asia Junior Championships (BAJC) 2024. Pasalnya tim bulu tangkis Indonesia takluk dari Korea Selatan dengan skor 1-3 dalam pertandingan yang digelar di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Senin (1/7/2024).

Kekalahan ini praktis membuat Indonesia gagal melaju ke partai final BAJC 2024. Sementara Korea Selatan berhak melaju ke final dan akan menantang China.

Jalannya Pertandingan

Partai pertama dimainkan oleh pertarungan ganda campuran. Di mana, Taufik Aderya/Rinjani Kwinara Nastine menghadapi pasangan Korea Selatan, Lee Jong Min/Yeon Seo Yeon.

Taufik/Rinjani berhasil menyumbang poin pertama untuk tim Merah Putih dengan susah payah. Pasalnya, mereka kalahkan Lee/Yeon lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 21-16, 19-21, dan 21-19.

Tim Bulu Tangkis Indonesia

Sayangnya Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi belum bisa menggandakan keunggulan untuk tim Indonesia. Sebab, tunggal putri Pelatnas PBSI Cipayung itu harus menelan kekalahan dua gim langsung dari Kim Min Sun dengan skor 13-21 dan 15-21.

Pada partai ketiga, Bismo Raya Oktora belum mampu membawa Indonesia ungguli Korea Selatan. Pasalnya, Bismo harus takluk dari Yoon Ho Seong lewat rubber game dengan skor 17-21, 21-18, dan 12-21. Hasil ini membuat tim Merah Putih tertinggal 1-2.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/40/3079873/bawa-pulang-gelar-juara-piala-suhandinata-2024-tim-junior-bulutangkis-indonesia-dapat-apresiasi-dari-pbsi-HfrStfN56D.jpg
Bawa Pulang Gelar Juara Piala Suhandinata 2024, Tim Junior Bulutangkis Indonesia Dapat Apresiasi dari PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/40/3071027/hasil-semifinal-piala-suhandinata-2024-hajar-jepang-tim-bulu-tangkis-indonesia-ke-final-5ULzxRjZNr.jpg
Hasil Semifinal Piala Suhandinata 2024: Hajar Jepang, Tim Bulu Tangkis Indonesia ke Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/40/3070662/susah-payah-singkirkan-india-tim-bulu-tangkis-indonesia-bertekad-tampil-lebih-baik-di-semifinal-piala-suhandinata-2024-SKDNyVm8e2.jpg
Susah Payah Singkirkan India, Tim Bulu Tangkis Indonesia Bertekad Tampil Lebih Baik di Semifinal Piala Suhandinata 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/40/3031105/runner-up-di-bajc-2024-darren-bernadine-ingin-banggakan-nama-ganda-campuran-indonesia-fcirhnQBSX.jpg
Runner Up di BAJC 2024, Darren/Bernadine Ingin Banggakan Nama Ganda Campuran Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/40/3031093/bajc-2024-resmi-berakhir-kepulangan-jenazah-zhang-zhi-jie-ke-china-masih-tunggu-keputusan-keluarga-Ojr8jTUXBv.jpg
BAJC 2024 Resmi Berakhir, Kepulangan Jenazah Zhang Zhi Jie ke China Masih Tunggu Keputusan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/40/3031062/hasil-badminton-asia-junior-championships-2024-darren-bernadine-kalah-di-final-china-sapu-bersih-nomor-perorangan-GRe2QpY91C.jpg
Hasil Badminton Asia Junior Championships 2024: Darren/Bernadine Kalah di Final, China Sapu Bersih Nomor Perorangan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement