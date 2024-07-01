Hasil Semifinal Badminton Asia Junior Championships 2024: Indonesia Dihentikan Korea Selatan

YOGYAKARTA – Langkah tim beregu campuran Indonesia dipastikan terhenti di babak semifinal Badminton Asia Junior Championships (BAJC) 2024. Pasalnya tim bulu tangkis Indonesia takluk dari Korea Selatan dengan skor 1-3 dalam pertandingan yang digelar di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Senin (1/7/2024).

Kekalahan ini praktis membuat Indonesia gagal melaju ke partai final BAJC 2024. Sementara Korea Selatan berhak melaju ke final dan akan menantang China.

Jalannya Pertandingan

Partai pertama dimainkan oleh pertarungan ganda campuran. Di mana, Taufik Aderya/Rinjani Kwinara Nastine menghadapi pasangan Korea Selatan, Lee Jong Min/Yeon Seo Yeon.

Taufik/Rinjani berhasil menyumbang poin pertama untuk tim Merah Putih dengan susah payah. Pasalnya, mereka kalahkan Lee/Yeon lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 21-16, 19-21, dan 21-19.

Sayangnya Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi belum bisa menggandakan keunggulan untuk tim Indonesia. Sebab, tunggal putri Pelatnas PBSI Cipayung itu harus menelan kekalahan dua gim langsung dari Kim Min Sun dengan skor 13-21 dan 15-21.

Pada partai ketiga, Bismo Raya Oktora belum mampu membawa Indonesia ungguli Korea Selatan. Pasalnya, Bismo harus takluk dari Yoon Ho Seong lewat rubber game dengan skor 17-21, 21-18, dan 12-21. Hasil ini membuat tim Merah Putih tertinggal 1-2.