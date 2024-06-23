Kisah Mualaf Mantan Atlet Kickboxing Inggris: Dulu Ateis Kini Jadi Muslim Taat dan Sumbang Makanan ke Palestina

KISAH mantan atlet kickboxing, Andrew Tate, menjadi seorang mualaf menarik untuk diulas. Sebab, perubahan terlihat dalam hidup pria asal Inggris tersebut.

Tate tumbuh di lingkungan dan keluarga penganut agama Kristen yang taat. Namun, ia sendiri memilih menjadi seorang ateis ketika dewasa.

Pria berusia 37 tahun itu memilih kembali memeluk agama Kristen. Akan tetapi, hidayah Allah SWT kemudian menyapanya.

Andrew Tate menjawab panggilan itu dan menjadi mualaf. Ia mengucap dua kalimat syahadat pada Oktober 2022.

Lewat media sosial, Tate mengungkap alasannya menjadi mualaf. Menurutnya, setiap penganut Kristen yang percaya pada kebaikan dan memahami perang melawan kejahatan, harus masuk Islam.

Tak hanya itu, Tate dengan lantang mengatakan Islam sebagai agama terakhir di bumi. Menutup pengakuannya ia, mengutip ayat suci Alquran yakni Surat Ar Rum ayat 60.

“Saya lahir di negara Kristen. Saya dibesarkan sebagai seorang Kristen dan saya selalu sangat menghormati Islam, dan menjadi semakin jelas bagi saya, dan semakin relevan Islam adalah agama terakhir di bumi ini," kata Tate di media sosial itu.