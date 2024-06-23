Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Maria Febe, Mantan Tunggal Putri Indonesia yang Mualaf saat di Pelatnas PBSI

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |05:03 WIB
Kisah Maria Febe, Mantan Tunggal Putri Indonesia yang Mualaf saat di Pelatnas PBSI
Mantan pebulutangkis Indonesia, Maria Febe (Foto: Instagram/Maria Febe)
A
A
A

KISAH Maria Febe mantan pebulutangkis putri Indonesia yang mantap jadi mualaf saat di Pelatnas PBSI akan dibahas Okezone di artikel ini. Sejauh ini, banyak yang tidak tahu mengenai kisah Maria Febe yang memutuskan memeluk agama Islam pada 2013 silam.

Awalnya banyak yang menilai Maria Febe menjadi mualaf karena ingin menikahi suaminya saat ini, yakni Andrei Adistia yang juga seorang mantan atlet. Namun, ia menegaskan hal tersebut bukanlah alasannya apalagi ia menjadi mualaf sebelum memutuskan akan menikahi Andrei.

“Kalau ada yang bilang saya pindah karena suami saya islam, sebenarnya bukan itu. Kalau mau flashback, sebenarnya saya mengucao dua kalimat syahadat itu 2013, saat masih menjadi pemain,” ungkap Maria Febe, dikutip dari acara Close Up yang tayang di UseeTV.

Maria Febe pun menegaskan bahwa ia sudah tertarik dengan agama Islam sejak kecil. Kala itu ia bahkan sangat menghayati ketika mendengar suara adzan, sampai orangtuanya pun terheran-heran.

“Ceritanya panjang, jadi ada dorongan di hati. Dulu waktu saya kecil suka dengerin adzan, cuma sama orangtua sampai ditegur,” sambung Maria Febe.

Ketika masuk Pelatnas PBSI pada 2010, keinginannya untuk masuk Islam semakin kuat karena berinteraksi dengan rekan-rekan beragama Islam.

1 2
