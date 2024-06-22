Jadi yang Tercepat di FP2 F1 GP Spanyol 2024, Lewis Hamilton Beberkan Rahasianya

BARCELONA – Pembalap Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton secara mengejutkan mampu mengalahkan Max Verstappen (Red Bull Racing) untuk menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas kedua (FP2) Formula One (F1) GP Spanyol 2024. Ternyata, Hamilton bisa tampil cepat karena mobil Mercedes W15 miliknya sudah terasa lebih nyaman.

Lewis Hamilton berhasil menjadi yang tercepat dalam latihan bebas kedua F1 GP Spanyol 2024. Pembalap asal Inggris itu berhasil mencatatkan 1 menit 13,264 detik dalam latihan yang berlangsung di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol pada Sabtu (22/6/2024) dini hari WIB.

Hamilton sukses mengalahkan catatan waktu Carlos Sainz (Scuderia Ferrari), dan Lando Norris (McLaren) yang berada di belakangnya. Dia naik enam tingkat dari latihan bebas pertama yang berakhir pada posisi ketujuh.

Usai latihan bebas, Hamilton percaya mobil W15 yang berkembang menjadi rahasia keberhasilannya. Menurut Hamilton, mobilnya mampu melibas trek panas serta masih stabil ketika memasuki sesi akhir latihan.

“P1 dulu begitu. Saya pergi ke arah dengan mobil, kami belajar banyak di sesi itu. P2 jelas terasa sedikit lebih baik. Kami membuat beberapa perubahan bagus. Mobilnya terasa sangat bagus hari ini,” ujar Hamilton dilansir dari Crash, Sabtu (22/6/2024).

“Sangat panas, treknya. Sangat tangguh untuk ban terutama dalam jangka panjang. Tidak terasa jarak kita terlalu jauh. Saya tidak akan terlalu memperhatikan waktu putaran. Mobil itu pasti berada di tempat yang lebih baik,” sambungnya.