Hasil Kaohsiung Masters 2024: Alwi Farhan Gagal ke Semifinal Usai Kalah dari Wakil Tuan Rumah

TUNGGAL putra Indonesia, Alwi Farhan, harus rela terhenti di perempat final Kaohsiung Masters 2024. Lewat rubber game berdurasi 50 menit, dia ditekuk wakil tuan rumah, Cheng Kai, dengan skor 17-21, 21-11 dan 17-21.

Bermain di K-Arena, Kaohsiung, Taiwan, Jumat (21/6/2024) siang WIB, Alwi memulai pertandingan dengan apik di mana dia unggul 5-2 lebih dulu. Namun dia malah membuat kesalahan beruntun setelahnya sehingga lawan mengejar di angka 5-5.

Aksi kejar mengejar angka pun terjadi dalam pertarungan yang alot. Kedua pemain silih berganti memimpin hingga menginjak skor 14-14.

Memasuki poin-poin krusial, Alwi kesulitan untuk menahan serangan yang dilancarkan oleh Cheng. Alhasil, pemain berusia 18 tahun itu tertinggal 14-17 dan kemudian kalah dengan skor 17-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, Alwi masih mendapatkan perlawanan sengit dari Cheng. Walau sempat unggul 1-3, dia kembali bisa disamakan dalam kedudukan 4-4.

Beruntung kali ini Juara Dunia Junior 2023 itu mampu mengembangkan permainannya dengan baik. Smash-smash kerasnya sangat efektif menembus pertahanan lawan sehingga dia memimpin 7-4 dan menjauh dengan keunggulan 11-6 di interval gim kedua.