HOME SPORTS NETTING

Hasil Kaohsiung Masters 2024: Alwi Farhan Gagal ke Semifinal Usai Kalah dari Wakil Tuan Rumah

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |14:16 WIB
Hasil Kaohsiung Masters 2024: Alwi Farhan Gagal ke Semifinal Usai Kalah dari Wakil Tuan Rumah
Alwi Farhan terhenti di perempatfinal Kaohsiung Masters 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

TUNGGAL putra Indonesia, Alwi Farhan, harus rela terhenti di perempat final Kaohsiung Masters 2024. Lewat rubber game berdurasi 50 menit, dia ditekuk wakil tuan rumah, Cheng Kai, dengan skor 17-21, 21-11 dan 17-21.

Bermain di K-Arena, Kaohsiung, Taiwan, Jumat (21/6/2024) siang WIB, Alwi memulai pertandingan dengan apik di mana dia unggul 5-2 lebih dulu. Namun dia malah membuat kesalahan beruntun setelahnya sehingga lawan mengejar di angka 5-5.

Aksi kejar mengejar angka pun terjadi dalam pertarungan yang alot. Kedua pemain silih berganti memimpin hingga menginjak skor 14-14.

Memasuki poin-poin krusial, Alwi kesulitan untuk menahan serangan yang dilancarkan oleh Cheng. Alhasil, pemain berusia 18 tahun itu tertinggal 14-17 dan kemudian kalah dengan skor 17-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, Alwi masih mendapatkan perlawanan sengit dari Cheng. Walau sempat unggul 1-3, dia kembali bisa disamakan dalam kedudukan 4-4.

Beruntung kali ini Juara Dunia Junior 2023 itu mampu mengembangkan permainannya dengan baik. Smash-smash kerasnya sangat efektif menembus pertahanan lawan sehingga dia memimpin 7-4 dan menjauh dengan keunggulan 11-6 di interval gim kedua.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
