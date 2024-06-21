Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bergulir September Mendatang, MotoGP Mandalika 2024 Targetkan 130 Ribu Tiket Terjual

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |19:40 WIB
Bergulir September Mendatang, MotoGP Mandalika 2024 Targetkan 130 Ribu Tiket Terjual
Jorge Martin saat tampil di MotoGP Mandalika 2023 (Foto: Instagram/Jorge Martin)
A
A
A

GELARAN MotoGP Mandalika 2024 akan segera bergulir. Pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) menargetkan 130 ribu tiket terjual pada ajang balap motor bergengsi di dunia tersebut.

MotoGP Mandalika 2024 kembali akan digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Rencananya, ajang tersebut akan bergulir pada 27 sampai 29 September 2024 mendatang.

Diketahui, penjualan tiket sudah mulai dijual sejak dua pekan yang lalu. Deputy General Manager ITDC, Mamit Hussein, menyampaikan bahwa pihaknya telah menetapkan 130 ribu untuk penjualan tiket.

“Kita sekarang sudah menetapkan hampir 130 ribu untuk seluruh tiket, tapi tentunya kan nanti pendapatan itu kan baru saja di launching 2 minggu yang lalu,” tutur Mamit di Jakarta, Jumat (21/6/2024).

Lalu tentunya muncul pertanyaan sudah berapa banyak tiket yang terjual? Mamit pun enggan menjawab secara gambling. Dia hanya bisa menjelaskan kalau tiket yang terjual sudah menyentuh 10 persen.

“Kita nggak bisa bilang berapanya, tapi kita sudah mengakomodir kurang lebih dari target 10 persen sekarang (130 ribu target),” terang Mamit.

