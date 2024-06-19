Hasil Kaohsiung Masters 2024: Komang Ayu dan Ester Nurumi Kompak ke 16 Besar

DUA pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Komang Ayu Cahya Dewi dan Ester Nurumi Tri Wardoyo, kompak melaju ke 16 besar Kaohsiung Masters 2024. Pertandingan babak pertama berlangsung di K-Arena, Kaohsiung, Taiwan, pada Rabu (19/6/2024) pagi WIB.

Komang sukses mengalahkan utusan tuan rumah, Hung Yi-Ting. Namun, dia memulai pertandingan dengan sangat buruk sehingga kalah telak di gim pertama dengan skor 10-21.

Beruntung, pemain kelahiran Bali itu mampu bangkit di gim kedua dengan merebut kemenangan dengan skor 21-18. Lalu, aksi jual beli serangan dan kejar mengejar angka terjadi di gim penentuan sampai akhirnya Komang menang dengan skor 23-21 dalam waktu 49 menit.

Dengan hasil tersebut, Komang melenggang ke babak 16 besar turnamen Super 100 itu. Selanjutnya, pemain berusia 21 tahun itu akan bersua dengan wakil tuan rumah lainnya, Lee Yu-Hsuan.

Pada laga lainnya, Ester Nurumi Tri Wardoyo berhasil membungkam Chen Su Yu dari Taiwan. Akan tetapi, perlawanan ketat ditunjukkan sang lawan di awal pertandingan.

Meski begitu, Ester bisa bermain dengan tenang hingga bisa membalikkan keadaan dari tertinggal 10-12, menjadi unggul 18-12. Dia pun menutup gim pertama dengan skor 21-13.