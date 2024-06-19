Tatap MotoGP 2025, Alex Rins Susul Fabio Quartararo Perpanjang Kontrak di Yamaha?

PEMBALAP Monster Yamaha Energy, Alex Rins, blak-blakan membongkar masa depannya untuk MotoGP 2025. Diketahui, kontrak Rins hanya bertahan hingga akhir musim 2024 di tim asal Jepang itu.

Diketahui, Alex Rins mulai membela Yamaha pada musim 2024. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu diketahui memperkuat tim satelit Honda, yakni LCR.

Tetapi, Rins gagal bersinar di Yamaha. Dia bahkan baru meraih 8 poin dari tujuh balapan yang sudah digelar di MotoGP 2024.

Pencapaian terbaiknya sejauh ini hanya finis di urutan ke-13 pada musim ini. Hasil itu didapat saat mentas di MotoGP Portugal dan Spanyol 2024.

Dengan kondisi ini, masa depan Rins di Yamaha jadi sorotan. Akankah dia menyusul Fabio Quartararo perpanjang kontrak di Yamaha?