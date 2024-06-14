Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

PON XXI dan Peparnas 2024: Menpora Dito Ariotedjo Pastikan Tepat Waktu

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 14 Juni 2024 |01:28 WIB
PON XXI dan Peparnas 2024: Menpora Dito Ariotedjo Pastikan Tepat Waktu
Menpora RI, Dito Ariotedjo. (Foto: Raka Dwi Novianto/MNC Portal Indonesia)
JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo, memastikan penyelenggaraan PON XXI 2024 dan Peparnas 2024 tepat waktu. Kedua ajang itu sendiri diketahui akan dilaksanakan di Aceh dan Sumatra Utara.

Hal tersebut disampaikan Dito usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden RI,Joko Widodo (Jokowi). Ratas terkait Persiapan PON XXI Aceh-Sumatra Utara dan Peparnas Tahun 2024 itu digelar di Istana Merdeka pada Kamis 13 Juni 2024.

Jokowi Gelar Ratas PON XXI. Foto: Raka Dwi Novianto/MNC Portal Indonesia

"Alhamdulillah, hari ini kita baru saja menyelesaikan ratas terkait penyelenggaraan PON dan Peparnas 2024,” kata Dito dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 13 Juni 2024.

“Hadir bersama kami Menko PMK, Pj Gubernur Aceh, Pj Gubernur Sumut, dan kita mendapatkan perintah yang clear dari Bapak Presiden bahwa penyelenggaraan PON dan Peparnas 2024 ini harus tepat waktu dan tidak ada kemunduran," lanjutnya.

