HOME SPORTS NETTING

Hasil 32 Besar Indonesia Open 2024: Singkirkan Fajar Alfian/Rian Ardianto, Leo Rolly/Daniel Marthin Maju ke 16 Besar!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |18:06 WIB
Hasil 32 Besar Indonesia Open 2024: Singkirkan Fajar Alfian/Rian Ardianto, Leo Rolly/Daniel Marthin Maju ke 16 Besar!
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HASIL 32 besar Indonesia Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, berhasil melesat ke babak 16 besar usai menang perang saudara melawan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Duel seru itu tersaji di Istora Senayan, Rabu (5/6/2024) sore WIB. Leo/Daniel menang dua gim langsung atas Fajar/Rian dengan skor 21-14 dan 21-17.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Jalannya Pertandingan

Leo/Daniel memulai pertandingan dengan sangat baik. Pasangan ranking 14 dunia itu mampu ungguli Fajar/Rian dengan skor 7-5.

Sementara itu, Fajar/Rian mencoba untuk keluar dari tekanan yang dilancarkan rekan senegaranya itu. Alih-alih membalikkan keadaan, mereka justru harus semakin tertinggal menjadi 6-9 dari Leo/Daniel.

Sampai akhirnya, Leo/Daniel sukses memimpin interval gim pertama dengan skor 11-7 atas Fajar/Rian. Selepas jeda, Fajar/Rian sempat mencoba bangkit dan mencuri beberapa poin tambahan, tetapi Leo/Daniel masih unggul dengan skor 14-13.

Tak ingin terkejar, Leo/Daniel melesat dan merebut lima poin berturut-turut. Mereka menjauh dari kejaran Fajar/Rian dengan keunggulan 19-13 pada akhir gim pertama.

Keunggulan tersebut mampu dipertahankan dengan apik oleh juara Indonesia Masters 2024. Leo/Daniel ppun merebut gim pertama dengan kemenangan 21-14.

Kecolongan gim pertama, Fajar/Rian bangkit melawan pada gim berikutnya. Awal gim kedua berjalan sengit dengan kedua pasangan yang bergantian merebut poin hingga skor terus imbang sampai 7-7.

Menjelang pertengahan gim kedua, Leo/Daniel sempat unggul dua poin 10-8, tetapi skor kembali imbang 10-10. Leo/Daniel kemudian unggul 11-10 pada interval gim kedua dan kemudian menjauh dari kejaran Fajar/Rian dengan keunggulan 13-10.

Halaman:
1 2
