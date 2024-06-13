6 Ganda Campuran dengan Pukulan Smash Terdahsyat di Indonesia Open 2024 Versi BWF, Nomor 1 Dejan Ferdinansyah!

6 ganda campuran dengan pukulan smash terdahsyat di Indonesia Open 2024 versi BWF. Hal ini bahkan tercatat langsung oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF).

Gelaran Indonesia Open 2024 memang telah usai. Akan tetapi, masih ada banyak kisah menarik yang tertinggal dari ajang berlevel BWF Super 1000 itu.

Terbaru, BWF baru saja merilis sederet rekor pukulan smash paling keras dan cepat di Indonesia Open 2024 pada berbagai sektor. Termasuk di dalamnya, ada sektor ganda campuran yang pada edisi kali ini menyajikan persaingan yang super sengit.

Berikut adalah 6 ganda campuran dengan pukulan smash terdahsyat di Indonesia Open 2024 versi BWF.

6. Hu Ling Fang

Pebulu tangkis asal Taiwan, Hu Ling Fang, menjadi ganda campuran pertama yang mencatatkan smash terdahsyat di Indonesia Open 2024. Pasangan dari Yang Po Hsuan ini mencatatkan smash dengan kecepatan 357,9 kph.

Sayangnya, Hu Ling Fang hanya bisa melaju sampai babak 16 besar. Dia kalah telak dari wakil China, Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin.

5. Zheng Si Wei





Ganda campuran nomor 1 dunia, Zheng Si Wei, juga tak ingin kalah. Pasangan Huang Yaqiong ini tercatat sempat melepaskan smash dahsyat dengan kecepatan 386 kph.

Nahas, Zheng kalah di babak final. Mereka tumbang dari kompatriotnya sendiri, Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin.

4. Kim Won Ho





Pebulu tangkis yang sempat melepaskan smash terdahsyat di Indonesia Open 2024 berikutnya adalah wakil Korea Selatan, Kim Won Ho. Pasangan dari Jeong Na Eun ini sempat melepaskan smash dengan kecepatan 397,3 kph.

Sayangnya, Kim Won Ho hanya bisa mencapai babak perempatfinal. Mereka kalah dari Tan Kian Meng/Lai Pei Jing.