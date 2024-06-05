Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 32 Besar Indonesia Open 2024: Jonatan Christie Tumbang di Tangan Leong Jun Hao, Tunggal Putra Indonesia Habis!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |17:07 WIB
Hasil 32 Besar Indonesia Open 2024: Jonatan Christie Tumbang di Tangan Leong Jun Hao, Tunggal Putra Indonesia Habis!
Jonatan Christie kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HASIL 32 besar Indonesia Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Hasil mengejutkan datang dari tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, yang ditekuk wakil Malaysia, Leong Jun Hao, di babak 32 besar Indonesia Open 2024.

Mentas di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/6//2024) sore WIB, Jonatan Christie kalah usai bertarung rubber game dengan skor 13-21, 21-16, dan 12-21. Hasil ini membuat wakil Indonesia tak bersisa di sektor tunggal putra pada ajang Indonesia Open 2024.

Jonatan Christie

Jalannya Pertandingan

Jojo -sapaan Jonatan- memulai pertandingan dengan buruk. Dia banyak melakukan kesalahan sendiri sehingga tertinggal 1-6 lebih dulu.

Namun, pelan tapi pasti, Jonatan mulai bangkit dan memangkas ketertinggalannya menjadi 6-8. Sayangnya, setelah itu dia kembali kesulitan mengimbangi permainan apik Leong sehingga ketinggalan lima angka lagi saat interval gim pertama dalam kedudukan 6-11.

Usai rehat, pemain ranking tiga dunia itu masih terus berada dalam tekanan lawan. Dia pun kesulitan untuk mengejar ketertinggalannya yang masih berlanjut di angka 10-15.

Poin demi poin terus didapat oleh Leong dengan mudah. Pemain peringkat 32 dunia itu akhirnya mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-13.

Pada gim kedua, Jonatan masih kesulitan meladeni permainan cepat yang diterapkan Leong. Alhasil, dia tertinggal di angka 0-4 dan 2-8.

Setelah itu, juara All England 2024 tersebut memangkas ketertinggalannya menjadi 5-8. Bahkan, dia terus mendekat dalam kedudukan 11-12.

Halaman:
1 2
