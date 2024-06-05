Manajer Ducati Isyaratkan Marc Marquez Gabung Tim Pabrikan Musim Depan

Marc Marquez hampir dipastikan merapat ke tim pabrikan Ducati di MotoGP 2025 (Foto: MotoGP)

MANAJER Ducati Corse, Gigi Dall'Igna secara tak langsung memberikan isyarat Marc Marquez bakal bergabung dengan Ducati Lenovo untuk MotoGP 2025. Pasalnya, podium kedua Enea Bastianini di MotoGP 2024 belum bisa mengamankan tempat di tim pabrikan.

Ducati terus menjadi sorotan di MotoGP 2024, setelah Marc Marquez bergabung dengan Gresini Racing. Sebab, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- dirumorkan bakal bergabung dengan Ducati Lenovo untuk musim depan.

Di sisi lain, Jorge Martin berambisi untuk bergabung dengan Ducati Lenovo justru dianggap bukan pilihan. Meski menjadi runner-up MotoGP 2023 dan tampil apik di awal musim 2024, tetapi Martinator -julukan Jorge Martin- tak mendapatkan kejelasan untuk menjadi bagian tim pabrikan Ducati.

Jorge Martin pun mengambil keputusan untuk bergabung dengan Aprilia, setelah tampil di MotoGP Italia 2024. Hal tersebut diambil usai Ducati tak kunjung memberikan kejelasan mengenai masa depannya.

Sementara Gigi Dall'Igna mengakui Ducati sedang mencoba untuk menyelesaikan semua kesepakatan, tetapi tak mudah untuk melakukannya. Ia pun mengatakan Ducati bakal mengumumkan rekan Francesco Bagnaia dalam waktu dekat.

“Tidak mudah untuk menyelesaikan semua kesepakatan. Kami sedang mengerjakan ini," kata Gigi Dall'Igna dikutip dari Crash, Rabu (5/6/2024).