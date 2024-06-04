Breaking News: Jorge Martin Resmi Gabung Aprilia Racing di MotoGP 2025, Marc Marquez ke Ducati Lenovo?

JORGE Martin resmi bergabung dengan Tim Aprilia Racing di MotoGP 2025. Kepastian itu diumumkan akun X MotoGP, @MotoGP.

“Jorge Martin akan membalap untuk Aprilia pada tahun 2025,” tulis akun X MotoGP.

(Jorge Martin resmi gabung Aprilia Racing. (Foto: X/@MotoGP)

Kabar bergabungnya Jorge Martin dengan Aprilia Racing cukup mengejutkan. Sebab, pemuncak klasemen Sementara MotoGP 2024 itu digadang-gadang akan dipromosikan dari Tim Pramac Ducati (satelit) ke Ducati Lenovo (Pabrikan Ducati).

Gabung Aprilia Racing, Jorge Martin akan mengisi kursi Aleix Espargaro yang sebelumnya memutuskan pensiun pada akhir MotoGP 2024. Dengan begitu, Martinator -julukan Jorge Martin- akan bertandem dengan Maverick Vinales untuk mengarungi MotoGP 2025.

Mendaratnnya Jorge Martin ke Aprilia Racing seakan menjadi sinyal bagi rider Gresini Ducati, Marc Marquez. Pasalnya, pembalap berjuluk The Baby Alien itu menjadi kandidat kuat mengisi kursi tim Pabrikan Ducati per musim depan.

Saat ini, kabar naiknya Marc Marquez ke kursi tim pabrikan Ducati sangat santer berembus. Menarik disimak apakah The Baby Alien akan benar-benar menjadi tandem Francesco Bagnaia di Ducati Lenovo pada MotoGP 2025.