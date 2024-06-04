Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Breaking News: Jorge Martin Resmi Gabung Aprilia Racing di MotoGP 2025, Marc Marquez ke Ducati Lenovo?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |03:16 WIB
Breaking News: Jorge Martin Resmi Gabung Aprilia Racing di MotoGP 2025, Marc Marquez ke Ducati Lenovo?
Jorge Martin resmi gabung Aprilia Racing di MotoGP 2025. (Foto: REUTERS)
A
A
A

JORGE Martin resmi bergabung dengan Tim Aprilia Racing di MotoGP 2025. Kepastian itu diumumkan akun X MotoGP, @MotoGP.

“Jorge Martin akan membalap untuk Aprilia pada tahun 2025,” tulis akun X MotoGP.

Jorge Martin resmi gabung Aprilia Racing. (Foto: X/@MotoGP)

(Jorge Martin resmi gabung Aprilia Racing. (Foto: X/@MotoGP)

Kabar bergabungnya Jorge Martin dengan Aprilia Racing cukup mengejutkan. Sebab, pemuncak klasemen Sementara MotoGP 2024 itu digadang-gadang akan dipromosikan dari Tim Pramac Ducati (satelit) ke Ducati Lenovo (Pabrikan Ducati).

Gabung Aprilia Racing, Jorge Martin akan mengisi kursi Aleix Espargaro yang sebelumnya memutuskan pensiun pada akhir MotoGP 2024. Dengan begitu, Martinator -julukan Jorge Martin- akan bertandem dengan Maverick Vinales untuk mengarungi MotoGP 2025.

Mendaratnnya Jorge Martin ke Aprilia Racing seakan menjadi sinyal bagi rider Gresini Ducati, Marc Marquez. Pasalnya, pembalap berjuluk The Baby Alien itu menjadi kandidat kuat mengisi kursi tim Pabrikan Ducati per musim depan.

Saat ini, kabar naiknya Marc Marquez ke kursi tim pabrikan Ducati sangat santer berembus. Menarik disimak apakah The Baby Alien akan benar-benar menjadi tandem Francesco Bagnaia di Ducati Lenovo pada MotoGP 2025.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement