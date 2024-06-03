Advertisement
SPORT LAIN

500 Lebih Peserta Semarakkan LONGEVIFTY Walk 2024 Edisi Perdana

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |23:45 WIB
500 Lebih Peserta Semarakkan LONGEVIFTY Walk 2024 Edisi Perdana
Lebih dari 500 peserta menyemarakkan LONGEVIFTY Walk 2024 (Foto: LONGEVIFTY Walk)
LEBIH dari 500 peserta semarakkan event lari Aica LONGEVIFTY Walk 2024. Dalam edisi pertama Aica LONGETIVIFTY Walk 2024 yang berlangsung pada Minggu, para peserta menempuh jarak 5K dengan posisi start dari Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta menuju Bundaran HI, Jakarta.

Dalam LONGEVIFTY walk kali ini juga diselenggarakan berbagai kegiatan perayaan ulang tahun lainnya seperti fun walk, potong kue, dan apresiasi.

Longevifty Walk 2024 selain merupakan perayaan ulang tahun ke 50 Aica, juga merupakan peringatan perjalanan Aica di pasar Indonesia, serta merayakan pencapaian Aica sebagai penyedia HPL, dan lem kuning terbaik di Indonesia sejak tahun 1974.

Pada event ini diadakan kegiatan donasi yang akan diberikan kepada masyarakat di sekitar lingkungan pabrik Aica Donasi ini dilakukan sebagai usaha dari Aica untuk bisa berkontribusi terhadap komunitas dan masyarakat sekitar yang telah membantu Aica tetap eksis di umur ke 50, dimana donasi langsung diberikan kepada masyarakat di lingkungan pabrik.

Sales dan Marketing Manager PT Aica Indonesia, Kevin Octavius kepada pewarta mengatakan, tidak akan menutup kemungkinan untuk menyelenggarakan event tahunan olahraga lagi ke depannya jika memang ada tawaran yang masuk.

Halaman:
1 2
