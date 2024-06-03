4 Musim Berturut-turut, Wakil Indonesia BOOM Esports Juara PMSL SEA SUMMER!

WAKIL Indonesia, BOOM Esports, benar-benar mendominasi ajang PUBG MOBILE Super League Southeast Asia Summer (PMSL SEA SUMMER) atau Turnamen esports PUBG MOBILE kasta tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Dalam empat musim terakhir termasuk 2024, BOOM Esports keluar sebagai kampiun!

Edisi 2024 PMSL SEA SUMMER berlangsung pada 8 Mei - 2 Juni 2024 di Bangkok, Thailand. Memperebutkan total hadiah dengan nilai fantastis USD200 ribu atau setara Rp3,2 miliar, turnamen ini menjadi medan pertempuran bagi 24 tim PUBG MOBILE paling kompetitif di Asia Tenggara.

(BOOM Esports menerima hadiah fantastis. (Foto: PUBG MOBILE)

Sang juara yaitu BOOM Esports dianggotai Frentzy, Flyboy, Yummy, Ponbit, Reizy dan sang pelatih Rapshody, mengawali turnamen dengan performa konsisten di Liga, terutama pekan pertama dan kedua. BOOM Esports sempat terpuruk di peringkat 15 pada Super Sunday pekan ketiga, namun berhasil mengakhiri Liga di posisi keempat.

Namun, BOOM Esports berhasil mengembalikan konsistensi mereka di tiga hari Grand Finals dengan selalu masuk ke dalam posisi 5 teratas. Puncaknya, BOOM Esports menutup perlawanan 15 tim Asia Tenggara lainnya dengan total perolehan 200 poin, selisih cukup jauh dengan tim asal Vietnam D’Xavier di posisi 1st Runner Up dengan 167 poin dan tim Malaysia Yoodo Alliance sebagai 2nd Runner Up dengan catatan 147 poin.

Selain gelar raja bertahan di Asia Tenggara dan hadiah uang tunai USD43,800 ribu atau setara Rp710 juta, BOOM Esports juga membawa pulang 1 tiket menuju turnamen bergengsi 2024 PUBG MOBILE World Cup (PMWC) yang akan digelar di Arab Saudi dan 2024 PUBG MOBILE Regional Clash (PMRC): PEL VS CSA VS SEA di Tiongkok.

Tiket menuju kedua turnamen tersebut juga didapatkan oleh 4 tim lainnya yaitu D’Xavier (Vietnam), Yoodo Alliance (Malaysia), Talon Esports (Indonesia), dan Vampire Esports (Thailand).