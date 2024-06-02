Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ini Penyebab Fajar Alfian/Rian Ardianto Berhasil Redam Permainan Kim Astrup/Anders Rasmussen di Semifinal Singapore Open 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |02:00 WIB
Ini Penyebab Fajar Alfian/Rian Ardianto Berhasil Redam Permainan Kim Astrup/Anders Rasmussen di Semifinal Singapore Open 2024
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

SINGAPURA - Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto mampu meredam permainan wakil Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen di semifinal Singapore Open 2024. Menurut pasangan berjuluk Fajri itu, kunci kemenangan mereka lantaran mampu tak terpancing permainan lawan demi bisa menjalankan strategi mereka.

Ya, Fajar/Rian sukses melaju ke final Singapore Open 2024 usai mengalahkan Astrup/Rasmussen dalam pertarungan tiga gim di Singapore Indoor Stadium, Sabtu 1 Juni 2024 malam WIB. Mereka menang dengan skor 21-11, 16-21, dan 21-12.

Kemenangan pun direbut dengan usaha keras karena ganda Denmark tampil cukup percaya diri di laga. Terutama pada gim kedua, dimana Astrup/Rasmussen berhasil merebut gim kedua dan memaksakan Fajar/Rian memainkan gim ketiga.

Untungnya pada gim ketiga Fajar/Rian tetap tampil tenang dan tidak terpancing permainan lawan. Mereka berhasil meredam permainan pasangan unggulan kelima itu sekaligus menyegel tiket ke final.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

"Lawan baru saja juara di Malaysia Masters pekan lalu, tadi juga mereka tampil percaya diri. Kami menikmati dan fokus satu poin demi satu poin, bermain tenang dan juga mengontrol," ucap Rian dalam keterangan pers PBSI, dikutip Minggu (2/6/2024).

Halaman:
1 2
