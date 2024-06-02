Hasil Race MotoGP Italia 2024: Francesco Bagnaia Menang di Kandang, Marc Marquez Gagal Podium!

SCARPERIA – Hasil race MotoGP Italia 2024 sudah diketahui. Francesco Bagnaia tampil sebagai pemenang seri ketujuh MotoGP 2024 itu, Minggu (2/6/2024) malam WIB, di Sirkuit Autodromo Nazionale del Mugello, Scarperia.

Pembalap tim Ducati Lenovo itu unggul dari Enea Bastianini dan Jorge Martin. Sementara, Marc Marquez harus puas finis di posisi empat!

Jalannya Balapan

Start balapan berlangsung mulus! Bagnaia langsung mencuri posisi terdepan di tikungan dua dari tangan Martin. Posisi itu sukses dipertahankan selepas putaran pertama. Walau begitu, Martinator menempel dengan ketat.

Hingga putaran kelima dari 23, Bagnaia masih memimpin di depan. Ia dibuntuti oleh Martin, Enea Bastianini, dan Marc Marquez!

Tiga posisi terdepan benar-benar tidak berubah, terutama Bagnaia dan Martin. Sementara, Marquez perlahan-lahan mulai memangkas jarak dengan Bastianini di posisi tiga. Jarak keduanya tinggal 0,2 detik di putaran ke-11.

Posisi 1-4 tak berubah memasuki pertengahan lomba atau putaran 12 dari 23. Walau begitu, Martin berusaha perlahan-lahan mendekat dengan jarak hanya 0,6 detik.

Upaya Marquez akhirnya berbuah di putaran ke-18! Ia menyalip Bastianini dengan brilian di tikungan satu alias San Donato. Akan tetapi, La Bestia tidak menyerah!