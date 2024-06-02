Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Reaksi Santai Marc Marquez Usai Lagi-Lagi Jadi Runner-up di Sprint Race MotoGP Italia 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |10:53 WIB
Reaksi Santai Marc Marquez Usai Lagi-Lagi Jadi Runner-up di Sprint Race MotoGP Italia 2024
Marc Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Gresini Ducati)
A
A
A

MUGELLO – Pembalap Tim Gresini Racing, Marc Marquez, memberi reaksi santai usai lagi-lagi jadi runner-up di sprint race MotoGP Italia 2024. Dia mengaku tak khawatir karena kembali gagal meraih kemenangan.

Ya, Marquez harus puas kembali meraih posisi runner-up di balapan sprint MotoGP Italia 2024. Ini kelima kalinya Marquez finis di posisi kedua untuk balapan sprint sepanjang gelaran MotoGP 2024.

Marc Marquez

Meski begitu, pembalap berusia 31 tahun itu tidak merasa kecewa. Ia justru merasa senang karena dibandingkan dengan penampilan di musim-musim sebelumnya, hasil ini jauh lebih baik.

Apalagi dari MotoGP Spanyol, ini merupakan enam podium beruntun baik dari sesi balapan utama dan balapan sprint. Marquez pun berharap kemenangan akan segera tiba.

"Ya, finis kedua berturut-turut. Tapi jangan khawatir! Maksud saya, saya berharap itu (kemenangan) akan tiba," ungkap Marquez, mengutip dari Crash, Minggu (2/6/2024).

"Tetapi, jika saya harus finis kedua di semua sprint race mulai sekarang hingga akhir, saya akan menandatanganinya!" lanjutnya.

Terakhir kali Marquez merasakan kemenangan di MotoGP adalah pada 2021. Kala itu, ia masih menggunakan motor Repsol Honda dan mentas di MotoGP San Marino 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement