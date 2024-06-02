Reaksi Santai Marc Marquez Usai Lagi-Lagi Jadi Runner-up di Sprint Race MotoGP Italia 2024

MUGELLO – Pembalap Tim Gresini Racing, Marc Marquez, memberi reaksi santai usai lagi-lagi jadi runner-up di sprint race MotoGP Italia 2024. Dia mengaku tak khawatir karena kembali gagal meraih kemenangan.

Ya, Marquez harus puas kembali meraih posisi runner-up di balapan sprint MotoGP Italia 2024. Ini kelima kalinya Marquez finis di posisi kedua untuk balapan sprint sepanjang gelaran MotoGP 2024.

Meski begitu, pembalap berusia 31 tahun itu tidak merasa kecewa. Ia justru merasa senang karena dibandingkan dengan penampilan di musim-musim sebelumnya, hasil ini jauh lebih baik.

Apalagi dari MotoGP Spanyol, ini merupakan enam podium beruntun baik dari sesi balapan utama dan balapan sprint. Marquez pun berharap kemenangan akan segera tiba.

"Ya, finis kedua berturut-turut. Tapi jangan khawatir! Maksud saya, saya berharap itu (kemenangan) akan tiba," ungkap Marquez, mengutip dari Crash, Minggu (2/6/2024).

"Tetapi, jika saya harus finis kedua di semua sprint race mulai sekarang hingga akhir, saya akan menandatanganinya!" lanjutnya.

Terakhir kali Marquez merasakan kemenangan di MotoGP adalah pada 2021. Kala itu, ia masih menggunakan motor Repsol Honda dan mentas di MotoGP San Marino 2024.