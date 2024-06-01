Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Raja Sapta Oktohari Bicara soal Potensi Medali di Olimpiade Paris 2024: Insya Allah Akan Banyak Kejutan!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |02:30 WIB
Raja Sapta Oktohari Bicara soal Potensi Medali di Olimpiade Paris 2024: Insya Allah Akan Banyak Kejutan!
Olimpiade Paris 2024 akan segera digelar. (Foto: Reuters)
JAKARTA – Ketua NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari, bicara soal potensi Indonesia meraih medali di Olimpiade Paris 2024. Dia meyakini Olimpiade Paris 2024 akan memberi banyak kejutan. Hal ini tentu dalam sisi positif, di mana ia optimis para atlet Indonesia akan memberikan yang terbaik di Olimpiade tahun ini.

Sejauh ini NOC Indonesia sendiri belum bisa mengungkapkan secara langsung target jumlah medali di Olimpiade Paris 2024. Tapi ia menegaskan Tim Merah Putih akan membuat kejutan di ajang empat tahunan tersebut.

Jonatan Christie

"Kita ancer-ancer nya sudah ada tapi kita tidak dalam kapasitas untuk berikan jawaban itu sekarang. Tapi nanti setelah duduk sama stakeholder baru kita akan sama-sama menyampaikan sesuai dengan semua analisa. Semua perhitungan yang kita terima dan kita godok sama-sama semua stakeholder, baru kita sampaikan," kata Okto di Jakarta, beberapa hari lalu.

"Tapi seperti yang kita sampaikan beberapa kali, InsyaAllah Olimpiade Paris 2024 ini akan berikan banyak sekali kejutan. Artinya nanti pada saat kita duduk bersama-sama baru kita sampaikan berapa jumlah potensi medali emas perak perunggu," sambungnya.

Bahkan dalam proses kualifikasi Olimpiade Paris 2024, Indonesia sudah memberikan banyak kejutan dengan beberapa perwakilan yang lolos. Sebut saja seperti atlet balap sepeda, Bernard Benyamin van Aert, yang memastikan diri akan mentas di Olimpiade tahun ini.

"Perlu kita ingat sebelum Olimpiade mulai sudah banyak sekali kejutan-kejutan, seperti Bernard van Aert atlet balap sepeda yang jadi satu-satunya atlet Indonesia yang pernah ikut Olimpiade dari nomor Omnium di track dan jadi perwakilan bukan hanya Indonesia, tapi juga Asia Tenggara," ucap Okto.

Ia juga tidak melupakan Rifda Irfanaluthfi yang sukses mencetak sejarah menjadi pesenam pertama Indonesia yang lolos ke Olimpiade. Ada pula nama Eko Yuli Irawan, atlet angkat besi veteran yang akan tampil kelima kalinya di multievent olahraga terbesar di dunia itu.

