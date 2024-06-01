Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Puji Marc Marquez yang Finis Kedua di Sprint Race MotoGP Italia 2024: Konsistensi Luar Biasa!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |21:40 WIB
MotoGP Puji Marc Marquez yang Finis Kedua di Sprint Race MotoGP Italia 2024: Konsistensi Luar Biasa!
Marc Marquez finis kedua di Sprint Race MotoGP Italia 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

MARC Marquez tampil luar biasa dengan finis kedua di Sprint Race MotoGP Italia 2024. Akun X resmi MotoGP bahkan ikut menyoroti performa apik The Baby Alien.

Raihan podium kedua di Sprint Race MotoGP Italia 2024 membuat Marc Marquez memperpanjang catatan positifnya musim ini. Termasuk di seri Italia, rider asal Spanyol itu tercatat berhasil lima kali meraih podium kedua di sesi balapan sprint.

"Lima kali posisi kedua di balapan sprint. Konsistensi luar biasa dari Marc Marquez," tulis akun X MotoGP.

Sprint Race MotoGP Italia 2024 digelar selama 11 lap di Sirkuit Mugello pada Sabtu (1/6/2024) malam WIB. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) berhasil menjadi pemenang.

Bagnaia tampil dominan sejak awal setelah start dari posisi kedua. Dia finis di depan Marc Marquez dan Pedro Acosta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement