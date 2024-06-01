MotoGP Puji Marc Marquez yang Finis Kedua di Sprint Race MotoGP Italia 2024: Konsistensi Luar Biasa!

MARC Marquez tampil luar biasa dengan finis kedua di Sprint Race MotoGP Italia 2024. Akun X resmi MotoGP bahkan ikut menyoroti performa apik The Baby Alien.

Raihan podium kedua di Sprint Race MotoGP Italia 2024 membuat Marc Marquez memperpanjang catatan positifnya musim ini. Termasuk di seri Italia, rider asal Spanyol itu tercatat berhasil lima kali meraih podium kedua di sesi balapan sprint.

"Lima kali posisi kedua di balapan sprint. Konsistensi luar biasa dari Marc Marquez," tulis akun X MotoGP.

Sprint Race MotoGP Italia 2024 digelar selama 11 lap di Sirkuit Mugello pada Sabtu (1/6/2024) malam WIB. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) berhasil menjadi pemenang.

Bagnaia tampil dominan sejak awal setelah start dari posisi kedua. Dia finis di depan Marc Marquez dan Pedro Acosta.