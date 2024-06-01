Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Sprint Race MotoGP Italia 2024: Francesco Bagnaia dan Marc Marquez Mulai Kejar Jorge Martin

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |21:05 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Sprint Race MotoGP Italia 2024: Francesco Bagnaia dan Marc Marquez Mulai Kejar Jorge Martin
Penghuni podium sprint race MotoGP Italia 2024: Pedro Acosta, Francesco Bagnaia, dan Marc Marquez. (Foto: MotoGP)
A
A
A

KLASEMEN sementara MotoGP 2024 kelar sprint race MotoGP Italia 2024 menarik untuk diketahui. Sebab posisi pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin kini mulai terancam oleh Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan Marc Marquez (Gresini Ducati).

Seperti yang diketahui, sprint race MotoGP Italia 2024 baru saja dimainkan di Sirkuit Mugello, Italia pada Sabtu (1/6/2024) malam WIB. Hasilnya, Bagnaia keluar sebagai pemenang, diikuti Marquez di posisi kedua, dan Pedro Acosta (GasGas Tech3) di urutan ketiga.

Kemenangan yang diraih Bagnaia membuatnya berhak membawa pulang 12 poin. Kini jumlah poin Bagnaia menjadi 128 angka dan hal tersebut membuat Pecco –julukan Bagnaia– semakin mantap di posisi kedua pada klasemen sementara pembalap MotoGP 2024.

Bagnaia kini hanya tertinggal 27 poin saja dari total 155 angka yang dimiliki Martin. Martinator –julukan Martin– sendiri gagal meraih poin satu pun di sprint race MotoGP Italia 2024.

Francesco Bagnaia

Meski sempat bersaing dengan Bagnaia dan Marquez di barisan depan saat sprint race berlangsung, rider asal Spanyol itu mengalami insiden. Kecelakaan yang dialami Martin membuatnya mengakhiri balapan lebih cepat sekaligus gagal meraih poin.

Lalu Marquez juga perlahan makin nyaman di posisi ketiga pada klasemen sementara pembalap MotoGP 2024. The Baby Alien kini berbeda 32 angka dengan Martin.

Halaman:
1 2
