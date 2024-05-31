Islam Makhachev Incar Hattrick Kemenangan di UFC 302, Bakal Lampaui Rekor Khabib Normagomedov

JAKARTA – Juara kelas ringan UFC, Islam Makhachev, mengincar hattrick kemenangan atas Dustin Poirier di UFC 302. Jika menang, maka dia akan melampaui rekor mentor sekaligus sepupunya yakni legenda hidup UFC, Khabib Nurmagomedov.

Laga akbar antara Makhachev dan Poirier menjadi yang paling ditunggu di UFC 302. Pertarungan itu dijadwalkan berlangsung pada Minggu (2/6/2024) pukul 07.00 WIB di New Jersey, Amerika Serikat.

Sebelummnya, Makhachev mencatatkan dua kemenangan atas Alexander Volkanovski. Bahkan, dalam pertemuan terakhirnya dia membuat lawannya itu KO pada ronde pertama dengan sebuah tendangan yang mendarat di kepala.

Hasil positif itu membuat petarung asal Dagestan itu berhasil mempertahankan gelar Juara Kelas Ringan UFC dua kali. Dia pun mendapatkan julukan ‘Raja Kelas Ringan’.

Makhachev pun datang dengan modal yang sangat apik untuk melawan Poirier. Saat ini dia memegang rekor 12 kemenangan berturut-turut di divisi kelas ringan UFC.

Catatan tersebut menyamai rekor milik Khabib Nurmagomedov. Jika dia mampu mengalahkan Poirirer di UFC 302, maka dia akan melampaui rekor petarung berjuluk The Eagle itu dan berpotensi menyandang status petarung terbaik sepanjang masa alias Greatest of All Time (GOAT).