HOME SPORTS NETTING

Kisah Gronya Somerville, Pebulutangkis Supercantik Keturunan Bangsawan Ini Pernah Tanding Pakai Centong

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |22:13 WIB
Kisah Gronya Somerville, Pebulutangkis Supercantik Keturunan Bangsawan Ini Pernah Tanding Pakai Centong
Gronya Somerville jadi salah satu pebulu tangkis yang selalu ramai disorot. (Foto: Instagram/@gronyasomerville)
A
A
A

KISAH Gronya Somerville, pebulutangkis super cantik keturunan bangsawan yang pernah tanding memakai centong nasi menarik untuk diulas. Sebab, kendati pakai centong ia tetap bisa memberikan permainan yang ciamik.

Pencinta bulutangkis dunia tentu tidak asing dengan nama Gronya Somerville. Ya, Gronya merupakan pebulutangkis berparas cantik spesialis ganda yang bermain di dua sektor sekaligus, yakni ganda campuran dan ganda putri.

Gronya Somerville

Dalam hal prestasi, pebulutangkis keturunan Australia-China ini sejatinya tidak begitu mentereng. Dirinya lebih banyak memenangkan kompetisi-kompetisi di level Oseania dan kompetisi domestik di Australia.

Di antaranya, Gronya pernah memenangkan ajang Kejuaraan Oseania dalam beberapa edisi, mulai pada 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, dan 2020 di sektor ganda putri. Kemudian, di sektor ganda campuran, ia memenangkannya pada edisi 2019, 2020, 2022, 2023, dan 2024.

Sedang di level BWF, Gronya cukup kesulitan untuk mendulang prestasi. Dirinya hanya mampu meraih beberapa prestasi di level bawah seperti Canada Open, Dutch Open, dan beberapa ajang international challenge.

Meski begitu, Gronya Somerville tetap memiliki skill yang sangat luar biasa. Bahkan, tanpa raket pun ia masih bisa menunjukkan kemampuan bermainnya.

Halaman:
1 2
