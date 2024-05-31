Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Singapore Open 2024: Kalah dari Nami Matsuyama/Chiharu Shida, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Tersingkir

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |17:01 WIB
Hasil Perempatfinal Singapore Open 2024: Kalah dari Nami Matsuyama/Chiharu Shida, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Tersingkir
Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL perempatfinal Singapore Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, harus menghentikan lajunya usai kalah dari pasangan asal Jepang, Nami Matsuyama/Chiharu Shida.

Berlaga di Singapore Indoor Stadium, Jumat (31/5/2024) sore WIB, Apriyani/Fadia kalah usaia bertarung tiga gim. Laga berakhir dengan skor 10-21, 21-13, dan 10-21.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti

Jalannya Pertandingan

Apriyani/Fadia cukup kerepotan menahan serangan yang dilancarkan Nami/Chiharu. Pasangan Pelatnas PBSI Cipayung itu harus tertinggal 2-6.

Namun, Apriyani/Fadia perlahan mampu bangkit dengan memangkas ketertinggalan menjadi 7-8. Sayangnya, upaya mereka belum berbuah manis karena masih harus tertinggal 8-11 dari pasangan asal Jepang di interval gim pertama.

Usai jeda, Apri/Fadia terus berupaya mengejar ketertinggalannya dari pasangan ranking empat dunia. Alih-alih membalikkan keadaan, mereka justru semakin tertinggal menjadi 10-18 dari Nami/Chiharu.

Apri/Fadia pun tak bisa keluar dari tekanan yang diberikan Nami/Chiharu. Alhasil, mereka kalah di gim pertama dengan skor cukup telak 10-21 dalam duel yang berdurasi 14 menit.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/40/3017191/hasil-singapore-open-2024-gregoria-mariska-babat-habis-putri-kw-untuk-lolos-ke-16-besar-3ZRTy67cMt.jpg
Hasil Indonesia Open 2024: Gregoria Mariska Babat Habis Putri KW untuk Lolos ke 16 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/40/3016464/jadi-runner-up-singapore-open-2024-fajar-alfian-rian-ardianto-akui-ketangguhan-lawan-HAXIM78U9g.jpg
Jadi Runner-up Singapore Open 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto Akui Ketangguhan Lawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/40/3016437/hasil-lengkap-final-singapore-open-2024-china-juara-umum-fajar-alfian-rian-ardianto-runner-up-4qahM47UcJ.jpg
Hasil Lengkap Final Singapore Open 2024: China Juara Umum, Fajar Alfian/Rian Ardianto Runner-up
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/40/3016407/breaking-news-fajar-alfian-rian-ardianto-harus-puas-jadi-runner-up-singapore-open-2024-Fr9ysGdzUg.jpg
Breaking News: Fajar Alfian/Rian Ardianto Harus Puas Jadi Runner-up Singapore Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/40/3016290/final-singapore-open-2024-fajar-alfian-rian-ardianto-beber-persiapan-jelang-perdana-hadapi-he-ji-ting-ren-xiang-yu-sxfkktKDB7.jpg
Final Singapore Open 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto Beber Persiapan Jelang Perdana Hadapi He Ji Ting/Ren Xiang Yu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/40/3016231/jadwal-siaran-langsung-final-singapore-open-2024-fajar-alfian-rian-ardianto-siap-juara-live-di-inews-oKNLnemYxZ.jpg
Jadwal Siaran Langsung Final Singapore Open 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto Siap Juara, Live di iNews!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement