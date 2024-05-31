Hasil Perempatfinal Singapore Open 2024: Kalah dari Nami Matsuyama/Chiharu Shida, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Tersingkir

HASIL perempatfinal Singapore Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, harus menghentikan lajunya usai kalah dari pasangan asal Jepang, Nami Matsuyama/Chiharu Shida.

Berlaga di Singapore Indoor Stadium, Jumat (31/5/2024) sore WIB, Apriyani/Fadia kalah usaia bertarung tiga gim. Laga berakhir dengan skor 10-21, 21-13, dan 10-21.

Jalannya Pertandingan

Apriyani/Fadia cukup kerepotan menahan serangan yang dilancarkan Nami/Chiharu. Pasangan Pelatnas PBSI Cipayung itu harus tertinggal 2-6.

Namun, Apriyani/Fadia perlahan mampu bangkit dengan memangkas ketertinggalan menjadi 7-8. Sayangnya, upaya mereka belum berbuah manis karena masih harus tertinggal 8-11 dari pasangan asal Jepang di interval gim pertama.

Usai jeda, Apri/Fadia terus berupaya mengejar ketertinggalannya dari pasangan ranking empat dunia. Alih-alih membalikkan keadaan, mereka justru semakin tertinggal menjadi 10-18 dari Nami/Chiharu.

Apri/Fadia pun tak bisa keluar dari tekanan yang diberikan Nami/Chiharu. Alhasil, mereka kalah di gim pertama dengan skor cukup telak 10-21 dalam duel yang berdurasi 14 menit.