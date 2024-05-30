Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Legenda MotoGP Jorge Lorenzo Menolak Ditato di Badannya

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |21:23 WIB
Penyebab Legenda MotoGP Jorge Lorenzo Menolak Ditato di Badannya
Jorge Lorenzo kala masih balapan di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

PENYEBAB legenda MotoGP, Jorge Lorenzo, menolak ditato di badannya menarik diulas. Sebab, juara dunia tiga kali MotoGP itu punya alasan yang unik.

Sejumlah pembalap MotoGP tak ragu menato tubuhnya. Sejumlah alasan pun melatarbelakanginya, termasuk mengenang momen-momen penting dalam karier di MotoGP lewat tato di tubuh.

Jorge Lorenzo

Tetapi, Lorenzo memilih jalan berbeda. Dia tak tergiur menato tubuh, sekalipun punya banyak momen penting dalam kariernya di MotoGP yang ingin dikenang.

Lorenzo pun membeberkan alasannya tak menato tubuh. Dia pun memberi jawaban mengejutkan dengan menyandingkan dirinya dengan merek mobil tersohor, yakni Ferrari.

"Ketika orang bertanya mengapa saya tidak memiliki tatto, saya katakan kepada mereka, maukah Anda memasang bumper sticker di Ferrari?" ucap Jorge Lorenzo kala menjawab pertanyaan di Twitter pribadinya dari penggemar.

Halaman:
1 2
