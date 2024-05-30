Gara-gara Aleix Espargaro Umumkan Pensiun Kelar MotoGP 2024, Peluang Marc Marquez Pindah ke Tim Aprilia Terbuka Lebar

PEMBALAP Aprilia Racing, Aleix Espargaro memutuskan pensiun dari MotoGP. Il Capitano -julukan Aleix Espargaro- memilih pensiun usai gelaran MotoGP 2024.

Pensiunnya Aleix Espargaro membuat banyak rumor soal transfer pembalap musim depan. Termasuk kemungkinan Marc Marquez mengisi kursi kosong di tim Aprilia.

The Baby Alien -julukan Marc Marquez- memang mengatakan dirinya masih sangat berambisi untuk memperkuat tim pabrikan. Marquez bahkan tak peduli tim pabrikan manapun yang akan diperkuatnya nanti.

"Saya hanya ingin mengendarai motor spek pabrikan," ujar Marc Marquez beberapa waktu lalu.

"Apapun timnya dan apapun pabrikannya," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Bos Aprilia, Massimo Rivola, juga pernah berkomentar soal kemungkinan timnya mendatangkan sosok Marc Marquez. Rivola mengatakan segala kemungkinan bisa terjadi, termasuk menghadirkan The Baby Alien.