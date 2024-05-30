Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gara-gara Aleix Espargaro Umumkan Pensiun Kelar MotoGP 2024, Peluang Marc Marquez Pindah ke Tim Aprilia Terbuka Lebar

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |04:30 WIB
Gara-gara Aleix Espargaro Umumkan Pensiun Kelar MotoGP 2024, Peluang Marc Marquez Pindah ke Tim Aprilia Terbuka Lebar
Marc Marquez dan Aleix Espargaro saat bersaing di lintasan balap (Foto: MotoGP)
A
A
A

PEMBALAP Aprilia Racing, Aleix Espargaro memutuskan pensiun dari MotoGP. Il Capitano -julukan Aleix Espargaro- memilih pensiun usai gelaran MotoGP 2024.

Pensiunnya Aleix Espargaro membuat banyak rumor soal transfer pembalap musim depan. Termasuk kemungkinan Marc Marquez mengisi kursi kosong di tim Aprilia.

The Baby Alien -julukan Marc Marquez- memang mengatakan dirinya masih sangat berambisi untuk memperkuat tim pabrikan. Marquez bahkan tak peduli tim pabrikan manapun yang akan diperkuatnya nanti.

"Saya hanya ingin mengendarai motor spek pabrikan," ujar Marc Marquez beberapa waktu lalu.

"Apapun timnya dan apapun pabrikannya," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Bos Aprilia, Massimo Rivola, juga pernah berkomentar soal kemungkinan timnya mendatangkan sosok Marc Marquez. Rivola mengatakan segala kemungkinan bisa terjadi, termasuk menghadirkan The Baby Alien.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement