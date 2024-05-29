Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Juara di F1 GP Monaco 2024, Charles Leclerc Bangga Berhasil Wujudkan Mimpi sang Ayah

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |00:00 WIB
Juara di F1 GP Monaco 2024, Charles Leclerc Bangga Berhasil Wujudkan Mimpi sang Ayah
Pembalap Tim Scuderia Ferrari, Charles Leclerc. (Foto: Reuters)
A
A
A

MONAKO – Kebahagian tengah dirasakan pembalap Tim Scuderia Ferrari, Charles Leclerc lantaran berhasil menang di Formula One (F1) GP Monaco 2024. Pembalap asal Monako itu pun bangga karena berhasil mewujudkan mimpi mendiang ayahnya, Herve Leclerc, yakni menang di negara sendiri.

Ya, Leclerc mengaku sangat emosional ketika berhasil menjadi juara di depan keluarganya di Monako. Dia mempersembahkan kemenangan ini untuk mendiang Ayahnya yang meninggal pada 2017 silam.

“Akhirnya bisa tampil di hadapan seluruh keluarga saya, teman-teman saya yang menonton di seluruh lintasan adalah hal yang sangat, sangat, sangat istimewa,” ungkap Leclerc, mengutip dari Crash, Rabu (29/5/2024).

“Seperti yang saya katakan tadi, ini bukan hanya mimpi saya, tapi mimpi kami berdua (Leclerc dan ayahnya) untuk mencapainya,” lanjut Leclerc.

Charles Leclerc

“Tentu saja seluruh keluarga saya mendukung dan jelas memimpikan momen itu, yang menjadikannya lebih istimewa. Seperti yang saya katakan sebelumnya, hal itu mungkin merupakan momen yang paling sulit untuk dikelola saat ini,” imbuhnya.

Wajar jika memang kemenangan di F1 GP Monaco 2024 terasa sangat spesial, sebab Charles Leclerc untuk pertama kalinya berhasil memenangkan balapan kandangnya. Pembalap berusia 26 tahun itu itu sukses menjadi yang terdepan di Sirkuit Monte Carlo, Monako pada Minggu 26 Mei 2024 kemarin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement