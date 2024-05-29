Juara di F1 GP Monaco 2024, Charles Leclerc Bangga Berhasil Wujudkan Mimpi sang Ayah

MONAKO – Kebahagian tengah dirasakan pembalap Tim Scuderia Ferrari, Charles Leclerc lantaran berhasil menang di Formula One (F1) GP Monaco 2024. Pembalap asal Monako itu pun bangga karena berhasil mewujudkan mimpi mendiang ayahnya, Herve Leclerc, yakni menang di negara sendiri.

Ya, Leclerc mengaku sangat emosional ketika berhasil menjadi juara di depan keluarganya di Monako. Dia mempersembahkan kemenangan ini untuk mendiang Ayahnya yang meninggal pada 2017 silam.

“Akhirnya bisa tampil di hadapan seluruh keluarga saya, teman-teman saya yang menonton di seluruh lintasan adalah hal yang sangat, sangat, sangat istimewa,” ungkap Leclerc, mengutip dari Crash, Rabu (29/5/2024).

“Seperti yang saya katakan tadi, ini bukan hanya mimpi saya, tapi mimpi kami berdua (Leclerc dan ayahnya) untuk mencapainya,” lanjut Leclerc.

“Tentu saja seluruh keluarga saya mendukung dan jelas memimpikan momen itu, yang menjadikannya lebih istimewa. Seperti yang saya katakan sebelumnya, hal itu mungkin merupakan momen yang paling sulit untuk dikelola saat ini,” imbuhnya.

Wajar jika memang kemenangan di F1 GP Monaco 2024 terasa sangat spesial, sebab Charles Leclerc untuk pertama kalinya berhasil memenangkan balapan kandangnya. Pembalap berusia 26 tahun itu itu sukses menjadi yang terdepan di Sirkuit Monte Carlo, Monako pada Minggu 26 Mei 2024 kemarin.